Los agricultores de Puerto Rico podrán solicitar dinero de un nuevo programa del Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés), llamado el “Farmer Bridge Assistance Program” (FBA), que cuenta con $12,000 millones que se destinarán a promover la producción.

La disponibilidad del dinero para los boricuas fue anunciada por la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli.

“Nuestra prioridad es que Puerto Rico sea incluido en las iniciativas y programas federales, en este caso de apoyo para nuestros agricultores. Hemos estado en comunicación con USDA, quienes conocen sobre los tipos de cultivos en Puerto Rico y los retos que enfrentan nuestros agricultores, por lo que serán elegibles para este programa”, expresó Boffelli en declaraciones escritas.

Fue el pasado lunes que el USDA anunció este nuevo programa. El comunicado de prensa emitido por la agencia expone que los agricultores que califican para el FBA pueden esperar que los pagos se liberen a partir del 28 de febrero de 2026.

No obstante, los agricultores debe deben asegurarse de que sus informes de superficie de cultivos del 2025 esté completo y presentado a la agencia federal para el próximo 19 de diciembre. Este informe anual es obligatorio para que los agricultores sean elegibles en los programas federales. Incluye, por ejemplo, cuántos acres de cada cultivo plantaron, dónde y cuándo.

Boffelli expuso de los $12,000 millones separados para los agricultores, $11,000 millones se utilizarán para proveer apoyo directo a agricultores de algunos cultivos tradicionales afectados por aumentos en costos de producción, interrupciones temporales en los mercados, y problemas causados por la inflación en el 2025.

Mientras, USDA reservará $1,000 millón para cultivos no cubiertos por FBA, incluyendo productos especializados, o “specialty crops”, donde se concentra la mayoría de los productos en Puerto Rico, así como para el azúcar.