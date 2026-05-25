El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó que durante el fin de semana de celebración del “Vieques Music Fest 2026”, miembros del Cuerpo de Vigilantes expidieron 90 boletos por violaciones a distintas leyes y reglamentos relacionados con navegación, tránsito y protección ambiental.

Según detalló el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, las multas emitidas totalizaron $5,200. Además, durante el evento se realizaron 104 abordajes de embarcaciones en la zona donde se desarrolló el festival.

Las violaciones incluyeron infracciones a la Ley 430-2000, conocida como la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico; al Reglamento Núm. 6979 sobre inscripción, navegación y seguridad acuática; al Reglamento Núm. 4860 relacionado con el aprovechamiento y conservación de aguas territoriales; a la Ley 22-2000 de Tránsito; y al Reglamento Núm. 6770 sobre el uso y manejo de áreas recreativas y de acampar.

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“Nuestros Vigilantes habían desarrollado un plan de patrullaje preventivo para atender cualquier situación asociada con la celebración del ‘Vieques Music Fest 2026’ con el objetivo de salvaguardar los recursos naturales. Durante esos días, miembros del Cuerpo de Vigilantes expidieron un total de 90 boletos por violaciones a leyes y reglamentos”, dijo Quiles a través de declaraciones escritas.

El sábado 23 de mayo se emitieron 15 multas administrativas por violaciones a la Ley 430-2000, tres boletos por infracciones al Reglamento Núm. 6979 y otros tres por violaciones a la Ley 22-2000. Ese día también se realizaron 48 abordajes de embarcaciones. Mientras, el domingo se expidieron boletos por violaciones al Reglamento Núm. 6770, la Ley 430-2000 y el Reglamento Núm. 6979, además de efectuarse 56 abordajes adicionales.

“Muchos de estos (boletos) fueron por no contar con sus derechos de navegación al día, los famosos marbetes. Al igual que se expidieron multas por estacionarse en zonas eco sensitivas, entre otras infracciones”, terminó diciendo el secretario.