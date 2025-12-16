La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este martes que firmó cuatro proyectos de ley para atender temas en favor de la población con diversidad funcional y adultos mayores, salud, reconocimiento profesional a familias militares, así como para establecer el Mes y Día de la Manufactura.

Informó, en comunicado de prensa, que las cuatro medidas las firmó el pasado domingo.

Las más trascendental es una propuesta de administración que crea la “Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores”.

La medida busca uniformar la identificación y los derechos de las personas con diversidad funcional y adultos mayores, según se indicó.

PUBLICIDAD

La ahora ley indica que “dado a que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) es la agencia que se encarga de emitir importantes certificaciones como la licencia de conducir y la tarjeta de identificación para menores y personas adultas, resulta oportuno que pueda identificar adecuadamente a estas poblaciones y bajo una sola tarjeta de identificación. De esta manera, el Gobierno de Puerto Rico maximiza sus recursos y nuestros adultos mayores y personas con diversidad funcional podrán hacer valer sus derechos de manera fácil, ágil y simple”.

Mientras, firmó un proyecto de la representante Wanda del Valle que declara el 4 de septiembre de cada año como el “Día de la Concientización sobre la Leucemia Infantil”.

Para la celebración, se insta a la utilización de un lazo anaranjado y dorado, “como símbolo de la necesidad de concientizar y apoyar tanto a menores, como a sus padres, y cuidadores en su lucha contra esta enfermedad”, se explicó

La Asociación Americana del Cáncer establece que la leucemia es un cáncer de las células primitivas productoras de sangre.

Asimismo, González Colón estampó su firma en una propuesta de los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y José Aponte que creó la “Ley para la Creación de un Sistema Expedito de Reconocimiento por Endoso de Licencias Profesionales de Cónyuges de Militares y Empleados Federales”.

La medida busca reconocer la existencia de la nueva rama de las Fuerzas Armadas, el “Space Force”, otorgar beneficios que aplican a cónyuges de militares, reservistas o miembros de la guardia nacional.

PUBLICIDAD

En 2019, el Congreso de los Estados Unidos estableció la United States Space Force (USSF) como la sexta rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuya misión es garantizar la seguridad y la supremacía de los intereses americanos en el espacio. Como la USSF fue creada luego de la aprobación de la Ley local, se presentó esta medida para actualizar las regulaciones.

Por último, se informó que se convirtió en ley una propuesta del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez que establece el Mes y Día de la Manufactura en Puerto Rico. El mes será octubre y el día será el primer viernes de ese mes.

“La conmemoración celebra a quienes que trabajan en la manufactura y busca inspirar a la próxima generación de fabricantes, ayudando a educar al público sobre la importancia vital que la manufactura tiene en la vida diaria”, se indicó.