El Departamento de Educación (DE) anunció el comienzo de un ambicioso proyecto de reforestación escolar que busca transformar las escuelas en entornos sostenibles y resilientes, fomentando la educación y la conciencia ambiental.

Esta iniciativa se desarrolla en alianza con la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, a través del Servicio de Extensión Agrícola (SEA), mediante un acuerdo colaborativo.

La Escuela Ecológica José De Diego en Dorado será el plantel piloto de este esfuerzo, que contempla la siembra de especies nativas y resistentes, como almácigo, malagueta, roble rosado, maga y vomitel colorado, seleccionadas por su valor ecológico y su capacidad de adaptación.

Estas áreas verdes proveerán sombra natural y mejorarán la calidad ambiental en beneficio directo de los estudiantes, docentes y comunidades escolares, al tiempo que se trabaja con la mitigación de los efectos de la ola de calor extremo en las comunidades educativas.

Además de su impacto climático, el proyecto integrará al currículo escolar la educación ambiental, el aprendizaje al aire libre y la participación comunitaria, incluyendo a estudiantes, familias, docentes, agrónomos, arboristas y expertos en conservación.

Cada árbol contará con códigos QR que permitirán acceder a material educativo, reforzando el aprendizaje y el sentido de pertenencia hacia los recursos naturales.

El acuerdo también incluye la activación de clubes 4H en las escuelas, prácticas de aprendizaje basado en la experiencia (WBL), y acceso a estaciones experimentales agrícolas para que los jóvenes desarrollen destrezas en proyectos sostenibles.

“La ola de calor que vivimos exige respuestas innovadoras y sostenibles. Con este acuerdo, damos un paso firme hacia la transformación de nuestras escuelas en entornos resilientes y ecológicos. La reforestación escolar no solo creará espacios de sombra y bienestar, sino que también sembrará en nuestros estudiantes una cultura de respeto y protección al ambiente. Este es apenas el inicio de un proceso que implementaremos en todo el sistema público, con la asesoría de expertos y la colaboración de nuestras comunidades”, expresó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

El secretario de Educación, con camisa rosada, participó de la siembra. ( Facebook )

La gobernadora Jenniffer González destacó su respaldo a la iniciativa que fortalece la calidad de vida en las escuelas y promueve el desarrollo de generaciones más conscientes y comprometidas con el ambiente.

Educación subrayó que el proyecto forma parte de un conjunto de estrategias que ya se han puesto en marcha para mitigar los efectos del calor extremo en las escuelas, entre ellas el ajuste de horarios, la instalación de sistemas de ventilación y la integración de expertos en seguridad y salud ambiental.

La agencia espera dar seguimiento a este proceso de transformación a largo plazo, con acciones de mantenimiento que garantizarán la sostenibilidad de las especies sembradas y el fortalecimiento de las comunidades escolares frente al cambio climático.