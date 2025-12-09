El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, anunció el lanzamiento del nuevo programa PRE-PRAMI (Mecánica de Aviación), una oferta pionera en las escuelas públicas que abre la puerta a una carrera técnica de alta demanda y competitiva remuneración en la industria aeronáutica.

Como parte de esta iniciativa, el DE destacó que el programa brindará formación en mantenimiento, inspección, diagnóstico y reparación de aeronaves; así como puentes de continuidad hacia grados superiores y certificaciones federales.

Ramos Parés invitó a estudiantes y familias a participar de la Casa Abierta del Programa de Mecánica de Aviación, que se celebrará el 11 de diciembre en la escuela Ana Delia Flores Santana en Fajardo, donde podrán conocer de primera mano los requisitos y el modelo educativo.

“Invitamos a nuestras comunidades escolares a descubrir esta nueva ruta vocacional que impactará directamente el futuro de nuestros jóvenes. PRE-PRAMI representa el tipo de carrera que nuestra gobernadora, Jenniffer González, ha reiterado como prioridad en su plataforma educativa: formación técnica de primer nivel, empleabilidad real y expansión de los ofrecimientos vocacionales en todo Puerto Rico”, afirmó el secretario a través de declaraciones escritas.

El funcionario subrayó que esta primera fase permitirá que los estudiantes de la vocacional Ana Delia Flores accedan a cursos avanzados desde escuela superior, lo que constituye un paso significativo para conectar la educación pública con industrias de alta especialización. Según el comunicado, la combinación de dual enrollment, instrucción técnica y acompañamiento profesional fortalecerá las posibilidades de certificación y ocupación inmediata en un sector con amplia demanda laboral.