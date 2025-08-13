El senador y activista ambiental Eliezer Molina sorprendió durante su participación en el programa Jugando Pelota Dura al tomar un momento para pedir disculpas públicamente al periodista Alex Delgado.

Molina acudió al programa televisivo transmitido por TeleOnce para, entre otros temas, responder a las críticas del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge “Georgie” Navarro. Sin embargo, en medio de sus encendidos comentarios, sorprendió al solidarizarse con Delgado, diagnosticado con cáncer en marzo de este año.

“Nosotros, por más efusivos o pasionales que seamos en lo que hacemos, no significa que odiamos a nadie. Al contrario, nuestras acciones buscan un mejor país y que aprendamos a ser más empáticos”, expresó. Acto seguido, anunció que pediría perdón públicamente y se levantó de su silla para caminar hasta el área donde se encontraban los comentaristas del programa.

“Yo con usted no tengo ninguna guerra política”, le respondió el periodista y analista político al estrechar la mano de Molina.

El senador, por su parte, agregó: “Hemos tenido diferencias, y yo sé que usted está pasando por un momento difícil, el cual espero que usted logre superar, porque lo necesitamos. Todos los puntos de vista, por más distintos que sean, nutren el pensamiento crítico”.

Delgado padece un sarcoma de tejido blando en etapa 4, detectado tras hallarle una masa en el intestino, la cual ha metastatizado al hígado. El periodista inició tratamiento para la enfermedad a finales de marzo.