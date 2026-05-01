Una carta de la Junta de Supervisión Fiscal reveló que el municipio de Gurabo tiene varias deudas con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como que opera bajo un déficit presupuestario desde el 2016.

El señalamiento llevó a que en la tarde de este viernes la actual secretaria de Estado y pasada alcaldesa del municipio, Rosachely Rivera Santana, recurriera a sus redes sociales a emitir unas declaraciones públicas sobre la precaria situación fiscal que se le señaló al municipio.

“Dadas las expresiones hechas por la Junta de Supervisión Fiscal, me parece importante y justo poner los hechos y los datos en contexto. Cuando asumí las riendas del municipio en el 2017, Gurabo ya enfrentaba un déficit auditado acumulado de unos $6.8 millones. Durante mi incumbencia se trabajó hasta reducirlo a cerca de $3.4 millones. De acuerdo con la última auditoría que recibí antes de salir de la alcaldía, dejé un superávit operacional de $978,089 y la deuda - heredada - al gobierno central se redujo de $35,738,475 a $17,237,3922 al 1 de julio de 2025″, precisó la funcionaria, quien renunció a la alcaldía en julio del 2025 para convertirse en secretaria de Estado.

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No obstante, la carta de la Junta, emitida ayer, jueves, expone que el municipio ha tenido que llegar a varios acuerdos con la AAA para poder pagar el agua potable.

De hecho, tratar de lograr un nuevo plan de pago con la corporación pública fue lo que le ganó el señalamiento al municipio.

Según la misiva, el ayuntamiento tiene una deuda de $285,336 con la AAA y busca que se le autorice un plan de pago.

“El Plan de Pagos Propuesto consta de un pago inicial de $57,336. Los $228,000 restantes se pagarán en 12 cuotas mensuales iguales de $19,000. Estas cuotas se retendrán de las remesas mensuales del impuesto predial del Municipio por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), lo que permitirá el pago total del saldo pendiente para febrero de 2027″, dice la Junta.

Pero, se recordó que ya el municipio tiene un acuerdo similar, en donde paga una deuda de la AAA con dinero del CRIM.

“Actualmente, CRIM retiene $20,000 mensuales de los pagos del municipio para cubrir las obligaciones con la AAA. El plan de pago propuesto añadirá $19,000 mensuales, lo que resultará en retenciones mensuales totales de $39,000. Esta situación refleja un aplazamiento continuo de las obligaciones por servicios esenciales de agua y saneamiento, en lugar de una solución definitiva a los problemas fiscales subyacentes del municipio”, se indicó en la carta, firmada por el director de la Junta, Robert Mujica.

Pero, más allá de esta deuda, la Junta subrayó que Gurabo opera bajo un déficit operacional. No se alude a la disminución del mismo, como alegó Rivera Santana.

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“Según sus estados financieros auditados, los gastos del municipio han superado los ingresos en cada ejercicio fiscal desde el año fiscal 2016. En los estados financieros más recientes, el municipio presenta un saldo negativo en el Fondo General, en el Fondo No Asignado y en el Patrimonio Neto No Restringido. En ocasiones, el municipio ha solicitado una línea de crédito rotatoria para financiar los gastos operativos. Si bien se han logrado avances en la reducción de ciertos pasivos, el municipio continúa teniendo múltiples obligaciones a corto y largo plazo que ejercen una presión constante sobre sus finanzas”, dijo la Junta.

Rivera Santana, entretanto, alegó que el municipio pasó por “desafíos extraordinarios” relacionados al paso del huracán María y la disminución de fondos que el gobierno le daba a los municipios.

“Aun así, la administración municipal sostuvo de manera eficiente los servicios esenciales a nuestra ciudadanía, cumplimos con el pago de la nómina y tomamos decisiones fiscales para estabilizar las finanzas municipales”, indicó.

Alegó que las deudas con la AAA ocurrieron “debido a situaciones relacionadas a reclamos de sobrefacturación”.

“Eso no fue irresponsabilidad fiscal; esto representó una manera correcta y responsable de velar por los intereses del municipio y de seguir cumpliendo con la AAA”, justificó Rivera Santana.

Por otro lado, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Gurabo, Julio Adorno, emitió unas declaraciones escritas para reaccionar a los señalamientos de la Junta.

“Lo que ha planteado la Junta no es un incidente aislado. Es un patrón que se arrastra por años y que evidencia una forma de administrar sin el control fiscal que merece nuestro pueblo”, expresó Adorno.