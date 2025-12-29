El exrepresentante Jorge “Borgie” Ramos se encuentra en cuidados intensivos tras sufrir un accidente en su hogar, informó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez.

A través de declaraciones escritas, el líder novoprogresista indicó que Ramos se encontraba en su residencia ayer, domingo, cuando sufrió un accidente del que no ofreció más detalles.

Debido a las heridas recibidas, fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde el exlegislador permanece internado.

“El compañero, amigo y exrepresentante, Jorge ‘Borgie’ Ramos, sufrió una serie de heridas como resultado de un accidente ocurrido en los predios de su hogar. Ante esto, fue traslado, con urgencia, al Centro Médico de Río Piedras. En estos momentos se encuentra hospitalizado en la Unidad de Intensivo”, dijo Méndez Núñez.

“Los miembros de la Cámara de Representantes nos unimos en oración por el pronto restablecimiento de ‘Borgie’ Ramos. De igual forma, oramos por su familia en este difícil momento”, agregó en declaraciones escritas.

Ramos fue un legislador del Partido Nuevo Progresista que representó al Distrito 30 en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tomando juramento por primera vez en enero de 2005.