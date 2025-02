El proyecto de reforma contributiva tendrá que esperar hasta la próxima sesión legislativa que comienza en agosto de este año, dijo este lunes la gobernadora Jenniffer González.

Adelantó que primero atenderá otros proyectos contributivos, como una medida para congelar por cinco años el impuesto al inventario.

La mandataria agregó que se reunirá esta semana con los alcaldes para discutir la propuesta que les permitiría recibir $220 millones anuales por concepto del impuesto al inventario por los próximos cinco años, mientras determinan el futuro del tributo que, por años, ha sido objeto de controversia entre los ayuntamientos y el sector privado.

Mientras tanto, adelantó que habría otras medidas contributivas que pudiera atender por vía ejecutiva, como una autorización para que las organizaciones sin fines de lucro que ya radican planillas federales, no tengan que someter documentos adicionales ante el Departamento de Hacienda.

“Hablamos de aprobar algunos de los elementos dispuestos en la plataforma durante esta sesión y la reforma contributiva total, que sería la redacción del Código de Rentas Internas, sería para la sesión que comienza en agosto”, dijo. “Estaremos en esta sesión aprobando algunos elementos, como el impuesto al inventario, y algunas (medidas) queremos ver si se pueden hacer por vía ejecutiva. Por ejemplo, las que tienen que ver con el reglamento para las organizaciones sin fines de lucro. (El plan) es hacer esas durante este periodo que finaliza en junio y el resto sería en la sesión que empieza en agosto”.

En cuanto a las tasas contributivas que se propondrían en una nueva reforma al sistema impositivo del país, contestó que depende de la evaluación que haga el comité que designó para estos fines.

“(Vamos) a ver el modelaje de números, no solo en términos de las tasas, las ganancias de capital, los vouchers para cuidos de niños. Estamos modelando números, viendo las personas que están radicando, la cantidad de niños”, aseveró. “Se hace el modelaje de cuánto cuesta cada iniciativa. Mi intención es que sean iniciativas permanentes y no tener que aprobarlas un año y no tener dinero para poderlas sufragar el próximo. Hoy pedimos información adicional sobre esas otras áreas”.

González dejó en manos de un grupo de trabajo integrado por contadores públicos autorizados y pasadas funcionarias de Hacienda, el diseño de los cambios contributivos a implementarse.

Inclinada a no dar paso al incentivo reintegrable

La semana pasada, el secretario de Hacienda, Angel Pantoja Rodríguez indicó que el grupo de trabajo también ponderaba la posibilidad de un segundo incentivo reintegrable.

El pasado viernes, la gobernadora se expresó inclinada a no dar paso al incentivo, pero al dirigirse a los periodistas en una conferencia de prensa este lunes indicó que “todo está sobre la mesa”.

“En este momento todo está sobre la mesa, porque tenemos que cumplir con la reforma contributiva que el pueblo de Puerto Rico validó. La meta es que podamos atender algunas de estas iniciativas que incluimos como parte del ciclo contributivo”, dijo. “Yo no voy a hablar de una iniciativa que ya terminó. Uno de los elementos es que la iniciativa no era recurrente. No puedo gravar o pensar que vamos a entregar dinero que no está dispuesto en la ley”.

El incentivo reitegrable se repartió en el pasado ciclo contributivo. Surgió de una asignación legislativa –avalada por el Ejecutivo y por la Junta de Supervisión Fiscal– de $250 millones que fueron repartidos entre los contribuyentes que cualificaron.

Evaluará el impacto de IMG

De otra parte, al ser abordada acerca del Impuesto Mínimo Global (IMG), la gobernadora aseveró que “aun cuando la política pública de Trump no es aprobar nada (del IMG), vamos a estar modelando cuál sería el impacto”.

“No se ha descartado. Tenemos que ser juiciosos con lo que se vaya a trabajar y estamos modelando el impacto en Puerto Rico y qué alternativas tenemos y cuántas empresas se impactarían”, dijo.

González hizo sus expresiones durante una visita a la sede de Hacienda en Puerta de Tierra junto a su equipo de trabajo.

En conferencia de prensa, dejó saber que el portal para radicar planillas ya comenzó a aceptar declaraciones y que han recibido unas 13,013 planillas. Su expectativa es que los contribuyentes con derecho a reintegro puedan recibirlo en un plazo de siete días.

El gobierno espera procesar 1.2 millones de planillas en este ciclo contributivo que concluye el 15 de abril, fecha límite para radicar.