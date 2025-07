Con la voz entrecortada, Joanna Ortiz —madre de la joven Lara Camila González Ortiz— hizo un llamado a la gobernadora Jenniffer González Colón para que reflexione antes de conceder el indulto solicitado para Melvin Camilo Mathews Medina, el joven que conducía el vehículo en el que viajaba su hija y que la abandonó en la escena antes de continuar hasta su casa en Vega Alta.

El reclamo de la madre surge luego de que ayer la primera ejecutiva del país confirmara que el padre de Mathews Medina solicitó, por segunda vez, un indulto para su hijo. La primera petición se presentó durante la administración de Pedro Pierluisi.

PUBLICIDAD

“Se trabajará como en cualquier caso que llegue”, afirmó González Colón sobre la petición, sin adelantar la determinación.

Melvin Camilo Matthews Medina ( Yaritza Rivera Clemente )

La madre de la joven de 21 años, por su parte, expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que Mathews Medina reciba un indulto, y afirmó que considerarlo sería “una falta de respeto a la memoria de mi hija”.

“Yo no tengo ningún tipo de rencor hacia esa familia. Ellos tienen su derecho, pero no estoy de acuerdo. Creo que es una falta de respeto a la memoria de mi hija y a nuestra familia. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Creo que el mensaje que él le está llevando a su hijo es muy erróneo, y no estoy de acuerdo ni mi familia”, acotó Ortiz al ser abordada sobre la situación en una entrevista radial (WKAQ-580).

Posteriormente, con evidente llanto, confesó que no logró conciliar el sueño la noche anterior, tras enterarse de la petición de indulto.

“Nos ha tocado fuerte el corazón como familia. Durante la noche dormí poco por la preocupación y la tristeza que eso causó. Yo soy la voz de mi hija, y yo voy a llegar a donde tenga que llegar por ella”, dijo.

“A la gobernadora, que lo piense antes de tomar una decisión”, afirmó también.

Alcaldesa de Vega Alta niega que sea la portavoz de la familia Mathews Medina en La Fortaleza

Luego de que trascendiera que el joven sentenciado por la muerte de Lara Camila estudió junto a los hijos de la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, esta aclaró que no tiene ninguna relación con la solicitud de indulto y que tampoco intervino para que el pedido llegara al escritorio de la gobernadora.

PUBLICIDAD

“No he hablado con la gobernadora, ni con nadie sobre esa situación. No tengo la osadía de meterme en un asunto como ese”, afirmó la ejecutiva municipal en el mismo espacio radial tras rumores sobre su supuesta intervención.

“En ningún momento yo me he metido ni en ese ni en ningún otro caso”, aseveró también.

Lara Camila murió la noche del 7 de septiembre de 2023, en un accidente de tránsito en el barrio Yeguada en Vega Baja.

Lara Camila González Ortiz, de 21 años, falleció al salir expulsada del auto el viernes en Vega Baja. ( Suministrada )

Según el reporte policíaco, Matthews Medina conducía bajo los efectos de bebidas embriagante un vehículo Ford Mustang, del año 2013, color blanco, a exceso de velocidad, en el que iba la joven y otro amigo de ambos. Este impactó con el lado derecho del vehículo un poste del tendido eléctrico y varios postes de cemento en el estacionamiento de un negocio. Luego, abandonó a pie la escena pese a que Lara Camila había salido expulsada del vehículo, ya que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Esta cayó al pavimento, donde falleció a consecuencia de los golpes que recibió. Mientras, el pasajero del asiento delantero, Félix J. Quiñones Rosario, recibió lesiones que requirieron de su hospitalización.

Tras la presentación de varios cargos, Matthews Medina finalmente se declaró culpable y se emitió una sentencia en su contra de dos años de cárcel. Además, se le revocó la licencia de conducir y le impusieron multas que sumaron $3,000.