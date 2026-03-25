A ocho años del devastador paso del huracán María, el Departamento de la Vivienda entregó este miércoles a diez familias la llave de su nueva vivienda como parte del Programa de Vivienda Unifamiliar subvencionado con fondos del Community Development Block Grant – Mitigation (CDBG-MIT).

La gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario interino de la agencia, Luis Augusto Martínez Román, hicieron la entrega de las llaves a los participantes, en su mayoría residentes de la zona este de Puerto Rico, durante una actividad en el proyecto residencial en Naguabo.

“Hoy celebramos el logro de estas diez familias y continuamos transformando los esfuerzos de recuperación en oportunidades reales de vivienda segura y resiliente para las familias puertorriqueñas. La primera piedra de este proyecto la colocamos en el pasado mes de junio y en tan solo nueve meses, tenemos la primera fase del proyecto completado, demostrando que nuestro enfoque está en los resultados”, destacó la gobernadora.

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El desarrollo de estas viviendas, en la Urbanización Vista Verde ubicada en el barrio Maizales de Naguabo, cuenta una asignación total de $53.7 millones. Vista Verde está compuesta por 179 residencias, de las cuales 171 ya están asignadas a participantes que, al momento, cuentan con vales.

Las residencias, que están compuestas de tres habitaciones y dos baños, han sido diseñadas con elementos de resiliencia, que incluyen sistemas fotovoltaicos con baterías, calentadores solares y cisternas de agua, con el objetivo de fortalecer la capacidad de las viviendas para responder ante interrupciones de servicios esenciales y eventos naturales. Además, cada una cuenta con nevera, estufa y abanicos de techo.

“Es muy gratificante para mí poder ver de primera mano la felicidad de cada participante a la hora de recibir la llave de su hogar. Muchos de ellos compartieron con nosotros historias que nos marcan como servidores públicos y se convierten en motivo para continuar trabajando por el bienestar de nuestras comunidades y hacer justicia social a familias que han sufrido tras los embates eventos atmosféricos. Reconozco y agradezco el trabajo de los compañeros del Departamento de la Vivienda que pusieron su esfuerzo para asistir a las familias en cada paso hasta llegar a su nuevo hogar”, destacó, por su parte, el secretario interino de la Vivienda.

Entre los casos más emotivos que fueron presentados, se encuentra el de Don Alberto Lionel Fumero, quien perdió la residencia en la que vivió gran parte de su vida en Vieques tras el paso de María. La familia se reubicó en Humacao y no fue hasta ahora que recibió la ayuda esperada.

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El huracán María pasó por Puerto Rico en septiembre del 2017.

Bajo el Programa de Vivienda Unifamiliar, también se realizan desarrollos en Barceloneta, Guayama, Humacao, Ponce y Añasco.

Por otro lado, González Colón informó del inicio de la repavimentación por 12.5 kilómetros de la PR-901 entre Yabucoa y Maunabo. En el proyecto se invertirán $5.1 millones en fondos estatales.

Informó que este proyecto, que creará 80 empleos y está proyectado a culminar para octubre de este año, incluye repavimentación completa, mejoras a la infraestructura existente y nuevo marcado para mayor seguridad.

“Cada mejora a las carreteras que estamos hacienda en toda la isla como a esta la PR-901 entre Yabucoa y Maunabo, significa menos riesgos en la carretera, mayor flujo vehicular y una infraestructura más resiliente ante eventos de lluvia, elevando la calidad de vida de quienes dependen de esta ruta todos los días”, expresó González Colón.