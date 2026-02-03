El impacto económico estimado que dejará la presencia militar en Puerto Rico es de $2,036.5 millones para el año fiscal 2026-2027, anunció esta mañana el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales.

“El impacto que va a tener, en este año 2026, la inversión militar en Puerto Rico es de 2 (mil millones) de dólares”, apuntó en conferencia de prensa en La Fortaleza, al especificar que la inversión se dirigirá al condicionamiento de las bases del Fuerte Buchanan; Roosevelt Roads, en Ceiba; y el Campamento Santiago, en Salinas.

Los $2,036.5 millones se traducen en la creación de 12,346 empleos y $254.6 millones en salarios, considerando el efecto directo, indirecto e inducido sobre el consumo y la actividad productiva, indicó.

Esta información proviene del estudio Impacto Económico por Presencia Militar en Puerto Rico para el Año Fiscal 2026, que proyecta que la combinación de presupuesto operacional, proyectos de infraestructura y construcción vinculados a instalaciones militares en la Isla totaliza una inversión de $832.5 millones.

“(El estudio) lo hicimos con las mismas fórmulas que usamos para calcular el Producto Interno Bruto”, aseguró.

Hallazgos del estudio

Los sectores con mayor impacto serán los de construcción y servicios, con la creación de 4,912 y 5,876 empleos, respectivamente (directos, indirectos e inducidos).

En el Fuerte Buchanan, con un presupuesto de más de $500 millones y una comunidad de aproximadamente 15,000 personas, habrá un impacto de hasta $1,223.12 millones en producción local y 7,415 empleos (incluyendo el efecto inducido).

La inversión de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, siglas en inglés) en Buchanan es de $170.0 millones en construcción e infraestructura (incluye la microrred eléctrica), con un impacto total estimado de $415.8 millones en producción local y 2,521 empleos.

Los proyectos en Base Ramey, en Aguadilla, y el Campamento Santiago suman una inversión total aproximada de $81.0 millones. En Ramey, se estiman $162.7 millones en producción local y 986 empleos durante la fase de construcción.

Mientras, en Roosevelt Roads, la modernización de servicios esenciales, incluyendo una inversión aproximada de $79.0 millones para rehabilitar y modernizar el sistema eléctrico y completar obras de agua, se estima en un impacto de $193.2 millones en producción local y 1,171 empleos.