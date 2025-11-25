El mercado laboral en Puerto Rico se encuentra estable y muestra señales de crecimiento, según la más reciente encuesta del Grupo Trabajador del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

La consulta, que corresponden al periodo de septiembre, reflejó una continuidad en la estabilidad del mercado laboral, con incrementos interanuales en el empleo total y sectores clave del empleo asalariado no agrícola.

“Los datos de este mes reafirman que nuestro mercado laboral mantiene una base estable y en evolución. Aunque observamos variaciones mínimas, el panorama general es positivo: más personas están formando parte del mundo del trabajo y sectores esenciales continúan expandiéndose”, sostuvo la secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez Casanova.

Según el informe, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente para septiembre de 2025 se estimó en 5.7%, lo que representa un leve aumento de 0.1 punto porcentual en comparación con agosto de 2025 (5.6%). Al compararse con septiembre de 2024 (5.4%), la tasa reflejó un alza de 0.3 punto porcentual.

“La tendencia durante los pasados meses ha sido que el desempleo ha mantenido sus números relativamente estables, reflejando un mercado laboral sólido y resiliente”, añadió Vélez Casanova.

Por otro lado, la tasa de participación laboral, no ajustada estacionalmente, se ubicó en 44.5%, similar al nivel registrado en septiembre de 2024. El número de personas desempleadas ajustado estacionalmente alcanzó 71,000, lo que representa 1,000 personas más que en agosto de 2025.

Sin embargo, el total de personas empleadas es 1,169,000, que se refiere a 8,000 trabajadores adicionales en el periodo interanual.

El grupo trabajador o las personas aptas para trabajar, se estimó en 1,240,000, un aumento de 13,000 en comparación con septiembre de 2024.

En cuanto al Empleo Asalariado No Agrícola, septiembre reflejó un total de 963,500 trabajadores, lo que equivale a un aumento de 9,200 empleos al compararse con septiembre de 2024 (954,300). Entre los sectores que experimentaron aumentos interanuales se encuentran servicios educativos y de salud (+4,300); recreación y alojamiento (+2,200); gobierno (+1,600); comercio, transportación y utilidades (+1,300); minería, tala y construcción (+700); otros servicios (+500); información (+100) y finanzas (+100). Los sectores que registraron bajas interanuales fueron manufactura (–1,400) y servicios profesionales y comerciales (–200).