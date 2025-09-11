El exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Rivera se encuentra hospitalizado en condición estable, luego que sufriera un percance de salud, y se espera que entre hoy y mañana le den de alta y esté de regreso en su casa.

“El se sintió indispuesto, lo llevaron al hospital y estaba recibiendo los cuidados necesarios. Y él está estable”, comentó Migdalia Rivera, portavoz del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo.

Aunque no había hablado en la tarde con el alcalde, explicó que “la última información que tenemos es que está estable y entre hoy y mañana lo daban de alta”.

El excalde Rivera Rivera, de 96 años y reconocida figura histórica del Partido Nuevo Progresista (PNP), dirigió el municipio de Bayamón entre 1976 y 2001. Su hijo, Rivera Cruz, ganó las elecciones del 2000, y le sucedió en el cargo de alcalde, que ha ocupado desde entonces.