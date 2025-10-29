El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó el martes la aprobación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

La decisión fue anunciada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y marca un nuevo episodio de tensión en las relaciones regulatorias entre ambos países, que mantenían un marco de cooperación estable desde 2016.

Ciudad de México-San Juan

El miércoles, Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, indicó que la ruta cancelada para Puerto Rico no había comenzado todavía.

“La reciente suspensión del vuelo directo entre Ciudad de México y San Juan por parte de Aeroméxico responde a una determinación del Departamento Federal de Transportación (DOT) de los Estados Unidos, como parte de un proceso regulatorio entre los gobiernos de Estados Unidos y México. La Orden Federal 2025-7-11 del DOT desaprobó temporalmente futuros vuelos y aumentos en frecuencias entre Ciudad de México (MEX) y puntos en Estados Unidos. Como la ruta MEX–SJU aún no había iniciado operaciones, quedó incluida entre las 13 frecuencias revocadas o pospuestas hasta nuevo aviso, según lo que determine el gobierno federal. Esta decisión no guarda relación con factores comerciales, turísticos ni de infraestructura vinculados a Puerto Rico", informó por escrito.

PUBLICIDAD

“Siguiendo la política pública y el compromiso de la gobernadora Jenniffer González Colón de continuar ampliando la conectividad aérea y fortaleciendo las relaciones internacionales, en la Compañía de Turismo de Puerto Rico continuamos trabajando junto al sector aéreo para diversificar las rutas y garantizar que Puerto Rico siga siendo un destino accesible y competitivo para el mercado latinoamericano”, añadió.

Los pasajeros afectados deben consultar directamente con la aerolínea sobre la política de protección vigente para realizar cambios o solicitar reembolsos conforme a las alternativas establecidas por Aeroméxico”.