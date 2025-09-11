Una alerta de fraude fue emitida este jueves para dar a conocer que estafadores se han valido de la imagen de la gobernadora Jenniffer González Colón para atraer inversionistas, a los que roban su dinero.

La comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, alertó del esquema en un comunicado de prensa.

Detalló que el esquema fraudulento no sólo usa la imagen de la gobernadora, sino que también envían cartas con firmas falsificadas de la anterior comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira Díaz.

“Recientemente, un ciudadano contactó a la OCIF indicando que había invertido en un esquema fraudulento por haber visto un video en el que aparece la gobernadora promocionando un producto de inversión con retornos irreales. El video menciona a entidades reales, sin embargo, el video es completamente fraudulento. La Gobernadora no ha publicado dicho video, ni promocionaría ningún producto financiero, ni la OCIF ha enviado comunicación alguna”, expuso Rodríguez Villa.

Añadió que “la información contenida en el video y en las comunicaciones son totalmente falsas, es un fraude y es ilegal. Dicho esquema ha sido referido a las agencias locales y federales correspondientes; y la OCIF promoverá acción criminal por el delito grave y/o menos grave contra el infractor y contra toda persona que forme parte, instigue o coopere en la comisión de estos actos, independientemente de si obtuvo o no lucro económico personal”.

La funcionaria exhortó a la ciudadanía a que sean cautelosos en sus movidas financieras, ya que existen múltiples tipo de esquemas fraudulentos.

“Se aconseja no responder a comunicaciones que pueden ser sospechosas o de las cuales no tengan la seguridad del origen”, comentó.

Cualquier persona que reciba algún tipo de comunicación como la antes descrita, puede comunicarse con la OCIF al 787-723-3131, con el Área de Investigaciones. También puede radicar una confidencia en línea a través de nuestra página oficial www.ocif.pr.gov. lgualmente, pueden comunicarse con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, con la División de Robo y Fraude a Bancos, al 787-782-9006; la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico, al 787-343-2020, o radicar una querella con el Federal Bureau of lnvestigations (FBI) a través de su portal Internet Crime Complaint Center (lC3) www.ic3.gov.