La gobernadora Jenniffer González Colón realizó este jueves su Mensaje de Situación de Estado, en el que desglosó las partidas que más se destacan del próximo presupuesto que entrará en vigor el 1 de julio.

Incluye aumento para tres grupos de servidores públicos, los policías, oficiales correccionales y enfermeros del Centro Cardiovascular.

González Colón aceptó que le falta cumplirle a los bomberos, que no fueron incluidos en estas partidas destacadas.

También hay dinero para municipios, para amas de llave y para estudiantes de medicina.

A continuación, las partidas que destacó González Colón:

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• $44 millones para actualizar las escalas salariales de los policías. “Según te prometí en diciembre del año pasado que haría, hace unas semanas cumplí mi promesa y hemos identificado los fondos recurrentes para asegurar tu salario”.

• $20 millones para garantizar el aumento salarial a oficiales correccionales.

• $20 millones para el Programa de Amas de Llaves, adicionales a los $35.5 millones que repartimos entre los municipios para amas de llaves y otros servicios esenciales.

• $82.1 millones para mejoras permanentes en carreteras, lo que se añaden a los $94 millones que anunciamos el mes pasado, para un total de $176 millones.

• $228 millones para los municipios y los servicios esenciales que brindan, cuantías distribuidas entre el Fondo de Rendición Municipal, el Fondo de Mejoramiento Municipal, el Fondo Extraordinario para la colección y disposición de desperdicios sólidos.

• $23.7 millones para fortalecer el sistema Medicaid.

• $11.1 millones para el servicio de transportación marítima para Vieques y Culebra.

• $11.5 millones para vales de cuido para familias que no cualifican bajo programas federales.

• $17 millones para fortalecer servicios de ciudadano sustituto para adultos mayores y con discapacidades.

• $4.5 millones para mejorar las escalas salariales de médicos residentes de la Universidad de Puerto Rico.

• $5.8 millones para mejorar las escalas salariales de enfermería en el Centro Cardiovascular junto a $1.6 millones para reclutamiento y retención de especialistas.

15 Fotos El Mensaje de Situación de Estado se realiza en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

“Este presupuesto refleja una agenda enfocada en nuestra gente y en el mejor uso de los recursos del Gobierno para impulsar una nueva visión de inversión y estabilidad fiscal para poder seguir cumpliendo contigo”, sentenció la gobernadora.