La Navidad boricua suena a fiesta, sabe a comida típica y se celebra con regalos.

En La Fortaleza, olía a lechón asado, se saboreaba con piraguas y resonaba la parranda, cuando la gobernadora Jenniffer González Colón realizaba las entrevistas de fin de año. Por ello, se le preguntó cuál es el mejor regalo que recibiría en este Navidad. De inmediato, afloraron sus sentimientos de madre.

“Para mí, no hay mejor regalo de Navidad que la salud de mis hijos”, aseguró.

Previamente, recordó que uno de los momentos más fuertes y que la dejó sin dormir en este primer año de mandato ocurrió en noviembre pasado, cuando su hijo José Yovín Jorge, quien nació en febrero de 2024 junto con su gemela Jenniffer Nydia Mercedes, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La primera ejecutiva no dio detalles de la afección. Sólo enfatizó que fue una situación que “no deja de ser dolorosa, pero estamos agradecidos de Dios”.

El otro regalo que desea González Colón es “amor”.

La gobernadora Jenniffer González posa ante un gran árbol de Navidad en el que se destaca la foto de su familia. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media ( Carlos Rivera Giusti )

“Yo soy una enamorada. Estoy feliz y le agradezco a Dios”, sentenció González Colón, casada con José Yovín Vargas. Al cierre de la entrevista, el primer caballero apareció y le dio un beso a la gobernadora ante la mirada de varios funcionarios de gobierno y la periodista presente.

Como mensaje al pueblo, González Colón indicó que “le pido a la gente que aproveche y quiera sus seres queridos y los comparta con ellos en estas fechas que son tan importantes”.