( Jorge A. Ramírez Portela )

La empresa LUMA Energy, a cargo de la distribución y transmisión de la energía eléctrica, anunció que este fin de semana realizará trabajos de mejoras de 15 municipios, por lo que los abonados podrían experimentar interrupciones en el servicio.

Los municipios impactados son: Las Piedras, Lajas, Juncos, Aguada, Barranquitas, Aguas Buenas, San Juan, Coamo, Comerío, Dorado, Caguas, Arecibo, Guaynabo, Orocovis y Cataño.

“Las interrupciones programadas para son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, indicó LUMA.

Añadió que “reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes.

A continuación, el desglose de las obras programadas:

Viernes, 9 de enero

Restauración y modernización de subestaciones

Las Piedras – Las Piedras Shopping Center, Comercio Olympic City, Condominio Urbanización Olympic, Urbanización Estancias de los Artesanos, Urbanización Paseo de los Artesanos, Urbanización Mansiones de los Artesanos.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Lajas – Parcelas Rayo Plata 337, Barrio Santa Rosa, Carretera PR-117 km 0.7 interior, Sector Callejón Pluma Amarilla.

Juncos – Barrio Ceiba Norte, Carretera PR-31 km 25.0 interior, Sector Valle Verde y Calle El Tendal; Barrio Cayaguax, Sector Los Grillos, Carretera 912 km 1.0; Barrio Ceiba Norte, Sector Las Campiñas, Ruta 033, Carretera 31 km 24.5.

Aguada – Barrio Espinar, Barrio Jagüey, Barrio Atalaya, Barrio Lagunas, Barrio Jagüey, Sector Bajíos.

Barranquitas – Calle Gladiola, Urbanización Torrecilla.

Automatización de distribución

Aguas Buenas – Barrio Jagüeyes, Quintas de Jagüelles Sonadora, Barrio Sonadora La Marquesa.

San Juan – Residencial Luis Lloréns Torres.

Requerido por el cliente

Coamo – Carretera 723, Barrio Pulguilla, Calle Progreso, Coamo.

Removido de vegetación peligrosa

Comerío – Carretera PR-778 km 0.9, Cooperativa Industrial Comerío, Zona Industrial Barriada Pasarell.

Dorado – Urbanización Sabanera de Dorado.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Caguas – Urbanización Valle Tolima, calles Jossie Pérez, Alicia Moreda, Mona Martí, Milagros Carrillo, Emma Rosa, Laura Martell, Juan M. Morales, Myrna Vázquez, Manuel Durán, Arturo Correa, Madeline Wilkenson, Roberto Rivera y Nelson Millán, Caguas.

Sábado, 10 de enero

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas – Barrio Pellejas I y II, Sector La Gallera, Centro Geográfico de Puerto Rico, Sector Los Colones, Barrio Saltos Cabras, sectores Los Alvarado, Las Cabras, La Hoya y La Fábrica, Camino Ángel Rafael Díaz Colón y Camino del Parque.

Juncos – Carretera PR-935, Barrio Ceiba Norte, Sector Santana; Barrio Ceiba Norte, Carretera PR-31 km 25.3 interior, Sector Las Campiñas; Ruta 33, Carretera 31 R935 km 4.0 interior, Parada 52; Barrio Ceiba Norte, Carretera PR-31 km 23.0 interior, Sector Las Campiñas.

Lajas – Parcelas Rayo Plata, Parcelas Encarnación, Barrio Santa Rosa, Carretera PR-117 km 2.2 interior, Sector Camino Los Martínez; Carretera PR-117 km 1.4 interior, Barrio Santa Rosa, Sector Parcelas Santa Rosa, calles 1, 5 y 7.

Automatización de distribución

San Juan – Urbanización Punta Las Marías.

Aguas Buenas – Barrio Jagüeyes, Quintas de Jagüelles Sonadora, Barrio Sonadora La Marquesa.

Removido de vegetación peligrosa

Arecibo – Terminal de Transportación, sectores de Arecibo Pueblo, sectores del casco urbano, calles Correa, Ariosto Cruz y Avenida José de Diego.

Domingo, 11 de enero

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Juncos – Barrio Ceiba Norte, Panadería Pekín, Carretera 31 km 24.0; Barrio Mango, Carretera PR-947 km 0.2 interior, Sector Campo Alegre; Carretera PR-947 km 0.1, Barrio Caimito, Sector Calle Campo Alegre.

Lajas – Carretera 117 km 9, Barrio La Plata; Barrio Rayo Plata; Barrio Santa Rosa.

Guaynabo – Urbanizaciones Quintas Reales, Palma Real, Estancias Reales y Villas Reales; Condominio Murano; comercios Church Fried Chicken, Krispy Kreme Donuts, High Tech Auto Care, Wendy’s, Banco Santander y Pizza Hut; Barrio Yegyada, Sector Cañitas.

Las Piedras – Sectores La Jungla, Guardarraya, Fondo del Saco y Sabana, en el Barrio Ceiba Sur, Carretera 9937.

Barranquitas – Carretera PR-567, Barrio Pasto, Sector Culebra; Barrio Barros, Sector Limones.

Orocovis – Barrio Sabana, Carretera PR-569, sectores La Tiza, Los Repolleros, Solares Quique, Los Figueroa, Chu Vázquez y La Médica; Barrio Botijas 2, Carretera PR-156 km 8.6 interior, Sector La Médica.

Automatización de distribución

Cataño – Barrio Palmas, Sector Cucharillas, Las Vegas, Jardines, Villa Aurora y Zona Industrial.