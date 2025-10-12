Estos son los pueblos donde celebrarán ferias de pasaporte este mes
¿Necesitas renovar tu pasaporte? Mira aquí la lista de dónde podrás hacerlo.
La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, anunció que la Oficina de Pasaportes del Departamento de Estado continuará ofreciendo sus servicios en distintos municipios alrededor de la isla durante el mes de octubre, como parte de un esfuerzo para facilitar el trámite del documento sin que los ciudadanos tengan que desplazarse largas distancias.
Según Rivera Santana, la iniciativa ha tenido una “respuesta extraordinaria” por parte de la ciudadanía. Durante los pasados meses, cientos de personas lograron gestionar sus pasaportes con éxito en varias ferias municipales, en colaboración con alcaldes y equipos de trabajo locales.
“Queremos que cada ciudadano tenga la oportunidad de mantener su pasaporte vigente y de hacerlo de manera ágil y accesible”, destacó la funcionaria, quien adelantó que estas ferias continuarán realizándose en los próximos meses en otros pueblos de la Isla.
La secretaria recordó que los solicitantes deben llevar consigo todos los documentos requeridos para evitar contratiempos. Los requisitos incluyen: solicitud oficial, certificado de nacimiento original y copia por ambos lados (en hojas separadas), foto tamaño pasaporte (sin espejuelos), copia de licencia o identificación oficial por ambos lados y el pago correspondiente, según detallado en travel.state.gov.
Este será el calendario de las ferias de pasaportes este mes:
- 15 de octubre – Añasco Biblioteca Electrónica, calle San Antonio #20Horario: 9:00 a.m. – 2:00 p.m.Información: 787-826-3100 ext. 2015
- 17 de octubre – Ponce Oficina de Pasaportes, Antiguo Edif. Felipe García, calle Marina #9223Horario: 8:00 a.m. – 2:45 p.m.Citas e información: www.estado.pr.gov
- 21 de octubre – Maunabo Concha Acústica Serafín Meléndez Quiñones, calle Juan R. Garzot #39Horario: 9:00 a.m. – 2:00 p.m.Información: 787-622-4975
- 23 de octubre – Arecibo Oficina de Pasaportes Arecibo, Edif. Santiago Cabán, suite 103, calle Mariano Vidal #158Horario: 8:00 a.m. – 2:45 p.m.Citas e información: www.estado.pr.gov
- 27 de octubre – Aibonito Biblioteca Municipal, calle Gerónimo Martínez (final)Horario: 9:00 a.m. – 2:00 p.m.Información: 787-735-6535
- 29 de octubre – Barceloneta Casa Alcaldía, Ave. Georgetti, frente a la Plaza de Recreo José Cordero RosarioHorario: 9:00 a.m. – 2:00 p.m.Información: 787-921-7555