La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico informó esta tarde que acogió un referido para investigar a la actual secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

La funcionaria está en la mira tras alegaciones de que intervino en la otorgación de un contrato a cambio de favorecer a un allegado, mientras ejercía sus funciones en el Departamento de Salud, como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual.

“El referido de este asunto fue recibido en la Oficina el pasado 30 de abril de 2026. Conforme a nuestros procedimientos, este asunto estará siendo atendido bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de la OEG, expresó por escrito el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas.

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El referido había sido presentado el pasado jueves por el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Luis Javier Hernández Ortiz.

“Como ocurre con todos los casos que evaluamos, la Oficina llevará a cabo un análisis minucioso, objetivo y estrictamente confidencial. Nuestro compromiso es garantizar una evaluación responsable y conforme a derecho, asegurando que cada paso del proceso investigativo se realice con total rigor y transparencia institucional”, puntualizó Pérez Vargas.