Un alto funcionario de la Unión Europea rechazó el domingo la noción de que Europa se enfrenta a un “borrado civilizacional”, contraatacando a las críticas del continente por parte de la administración Trump.

La responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich un día después de que el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreciera un mensaje algo tranquilizador a los aliados europeos. Su tono fue menos agresivo que el del Vicepresidente JD Vance en la misma reunión del año pasado, pero mantuvo un tono firme sobre la intención de Washington de remodelar la alianza transatlántica e impulsar sus prioridades políticas.

Kallas aludió a las críticas vertidas en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos publicada en diciembre, en la que se afirmaba que el estancamiento económico de Europa “se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda del borrado de la civilización”. Sugería que Europa se está debilitando por sus políticas de inmigración, el descenso de las tasas de natalidad, “la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política” y una “pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí misma”.

“En contra de lo que algunos puedan decir, la Europa despierta y decadente no se enfrenta al borrado de la civilización”, dijo Kallas en la conferencia. “De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club, y no sólo los europeos”, añadió, afirmando que el año pasado, durante una visita a Canadá, le dijeron que mucha gente estaba interesada en unirse a la UE.

Kallas rechazó lo que calificó de “ataque a los europeos”.

“Estamos, ya sabe, haciendo avanzar a la humanidad, intentando defender los derechos humanos y todo esto, que en realidad también está trayendo prosperidad para la gente. Por eso me resulta muy difícil creer estas acusaciones”.

En su discurso en la conferencia, Rubio dijo que el fin de la era transatlántica “no es nuestro objetivo ni nuestro deseo”, y añadió que “nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa”.

Dejó claro que la administración Trump se mantiene firme en cuestiones como la migración, el comercio y el clima. Y los funcionarios europeos que se dirigieron a los asistentes dejaron claro que ellos, a su vez, mantendrán sus valores, incluido su enfoque de la libertad de expresión, el cambio climático y el libre comercio.

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, declaró el sábado que Europa debe defender “las sociedades vibrantes, libres y diversas que representamos, demostrando que personas que parecen diferentes entre sí pueden convivir pacíficamente, que esto no va en contra del tenor de nuestros tiempos”.

“Más bien, es lo que nos hace fuertes”, afirmó.

Kallas dijo que el discurso de Rubio enviaba un importante mensaje de que América y Europa están y seguirán estando entrelazadas.

“También está claro que no coincidimos en todas las cuestiones y así seguirá siendo, pero creo que podemos trabajar a partir de ahí”, afirmó.

