Ante el aumento en la demanda de maquinaria agrícola y servicio técnico especializado en región sur, el exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, anunció este jueves que amplió su negocio familiar para poder contar con más cantidad de maquinaria, equipos especializados y servicio técnico para atender actividades vinculadas al sector agrícola del área.

La nueva instalación de Agro Power, localizada en el sector Godreau, cuenta con 8,600 pies cuadrados y generó 12 empleos. Allí, se consolidó en un mismo espacio la venta de maquinaria, el almacén de piezas y el taller especializado, lo que permite agilizar procesos, reducir tiempos de espera y ofrecer una respuesta más eficiente a los agricultores.

El exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, familiares y empleados de AgroPower realizan el corte de cinta de la nuevas instalación. ( Suministrada )

La empresa realizó una inversión de $600,000 para lograr fortalecer sus servicios y equipos para las operaciones agrícola, se detalló en comunicado de prensa.

“Yo he trabajado la tierra toda mi vida. Sé lo que significa esperar por una pieza o no tener el equipo disponible cuando hace falta. Esta facilidad es nuestra manera de responderle al agricultor con hechos. Durante los pasados años fueron mis hijos quienes estuvieron al frente del negocio, innovando y adaptándose a los tiempos para que hoy pudiéramos inaugurar esta nueva etapa. Aquí estamos para respaldar al productor, para acompañarlo y para seguir apostando al crecimiento de nuestra agricultura”, expresó González Beiró.

Se identificó a los hijos del exsecretario como Ramón M. González Bennazar y Manuel A. González Bennazar, agricultores de quinta generación.

La inauguración se realizó como parte de la tercera edición del Día de Campo organizado por Agro Power, evento que reunió a agricultores, ganaderos y representantes de sectores vinculados a la actividad agrícola. La actividad incluyó la bendición de las nuevas instalaciones, el corte oficial de cinta y un recorrido por la facilidad para presentar la maquinaria y los servicios disponibles.

El evento contó con la participación de la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, el representante Fernando Sanabria y representantes del sector agrícola.

“La inversión privada en infraestructura como esta fortalece la economía local, genera empleo y consolida a Salinas como un punto estratégico para la actividad agrícola del sur”, expresó la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón.