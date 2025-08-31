El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), Eduardo Soria Rivera, anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), extendió hasta octubre del 2026 el período para continuar con la ejecución de proyectos del Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés) bajo el desastre del Huracán María.

“Estas obras están dirigidas a mitigar múltiples riesgos y a crear infraestructuras resilientes que reduzcan la posibilidad de pérdida de vidas y propiedades ante futuros desastres. La autorización de la extensión de tiempo hasta octubre de 2026 permitirá que los municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro continúen desarrollando los proyectos para los cuales FEMA ha autorizado cerca de $3,100 millones. Agradecemos la colaboración de los equipos de FEMA, tanto en Puerto Rico como en la Región 2 en Nueva York, quienes contribuyeron en la revisión y análisis de la estrategia para lograr dicha aprobación”, indicó Soria.

El programa de HMGP provee fondos para el desarrollo de obras que atiendan el control de inundaciones, generación de energía, erosión costera, reparación de estructuras por daños sísmicos y deslizamiento de terreno, entre otros.

Para obtener la aprobación del primer año de la solicitud de extensión de tiempo de los proyectos, se presentó ante la agencia federal un informe con el progreso de cada obra, acompañado de una justificación detallada sobre la importancia de este programa para las comunidades vulnerables de Puerto Rico. Asimismo, se sometió un plan estratégico que describe las medidas que COR3 implementará para fortalecer y agilizar los esfuerzos de los proyectos de mitigación en toda la isla”.

El director ejecutivo de COR3 mencionó que, como parte de la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón —enfocada en empoderar a los subrecipientes para desarrollar obras de manera ágil y en cumplimiento con las regulaciones aplicables—, COR3 y FEMA realizaron recientemente el evento “HMGP Comprehensive Bootcamp”, dirigido a fortalecer el conocimiento y manejo de los procesos que requiere dicho programa federal.

Durante el encuentro se abordaron temas claves como: Preservación Ambiental e Histórica (EHP, por sus siglas en inglés), el proceso de reembolsos y subastas, así como el cumplimiento con los Informes de Progreso Trimestral (QPR, por sus siglas en inglés).

Además, se llevó a cabo una sesión de trabajo intensiva para atender consultas y gestionar trámites críticos necesarios para continuar con la ejecución de obras financiadas bajo el Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos.

Para más detalles sobre el progreso de los proyectos de mitigación de riesgos, puede a acceder al Portal de Transparencia de COR3.