La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió un aviso alertando a los operadores aéreos sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo de Puerto Rico.

El aviso, publicado el martes, señala que las operaciones militares del Ejército de Estados Unidos han aumentado en la zona, por lo que se recomienda a los pilotos mantener la máxima precaución.

“Se aconseja a los operadores que ejerzan extrema precaución al volar en la región de vuelo de San Juan”, indica el informe disponible en el portal oficial de la FAA.

El anuncio, sin embargo, no ofrece detalles sobre los ejercicios que se están realizando en la isla.

No obstante, coincide con el aumento del despliegue militar en Puerto Rico desde que el presidente estadounidense, Donald J. Trump, lanzó su campaña contra las drogas y movilizó fuerzas a la isla. Estados Unidos ha llevado a cabo múltiples ataques a embarcaciones en el Caribe que, según las autoridades, transportaban drogas hacia el país, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que lo confirmen.

Estados Unidos también ha intensificado su presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, ofreciendo 50 millones de dólares por su captura bajo acusaciones de narcotráfico. Hasta el momento, a pesar del despliegue militar en Puerto Rico y en zonas cercanas a Venezuela, el presidente Trump no ha dado a conocer cuáles son sus planes concretos respecto a Venezuela.