La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla pospuso el inicio de clases del primer semestre académico 2025-2026 debido a una falla eléctrica en su subestación, provocada por un evento imprevisto ocurrido el pasado sábado.

Según comunicó la institución, la activación simultánea de varios pararrayos causó una avería significativa en el sistema eléctrico del campus. Los trabajos de reparación están a cargo de la empresa Full Power Group, que advirtió que, debido a la complejidad del daño, las labores se extenderán más allá del fin de semana.

Como resultado, el comienzo de clases, que estaba programado para esta semana, tuvo que ser reprogramado para el miércoles, 13 de agosto. El personal administrativo, no obstante, deberá presentarse desde mañana, lunes.

“Nuestra prioridad es garantizar que cada estudiante, profesor y personal administrativo pueda regresar a un campus seguro y plenamente funcional”, sostuvo a través de declaraciones escritas la rectora de la UPR Aguadilla, Dra. Sonia Rivera González.

La universidad agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró que continuará ofreciendo actualizaciones oficiales.