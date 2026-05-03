Hatillo está de luto tras el fallecimiento del exalcalde Juan Luis Cuevas Castro, según confirmó el ejecutivo municipal Carlos Román Román.

“Acojo con profunda tristeza en mi corazón la partida de un ser humano que marcó mi vida como servidor público y la historia de nuestro amado Hatillo del Corazón: el exalcalde Juan Luis Cuevas Castro. Un hombre que fue mi ejemplo y quien siempre estuvo disponible para escucharme, brindarme su apoyo y su consejo”, escribió Román Román en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Cuevas Castro fungió como alcalde de Hatillo desde 1990 bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD). Permaneció en la poltrona municipal durante 15 años.

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“Su legado será inspiración para futuras generaciones. Gracias, Cuevas, por tu palabra sincera, por tu cariño y por tus consejos. Siempre te llevaré en mi corazón”, agregó Román Román.

No se ofrecieron detalles sobre la causa de muerte.

En agosto de 2025, como parte de un homenaje a su trayectoria como alcalde, Román Román había anunciado que el hotel Punta Maracayo en Hatillo sería nombrado “Punta Maracayo Resort Juan Luis Cuevas Castro”.

Cuevas Castro nació el 2 de agosto de 1942 en el municipio de Hatillo. Contrajo matrimonio en 1966 con Olga I. Mercado, con quien formó una familia de seis hijos. Obtuvo un Bachillerato en Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además de ser alcalde, durante más de 25 años se dedicó a la enseñanza, destacándose como maestro, orientador vocacional, coordinador de relaciones escuela-comunidad y presidente de la Asociación de Maestros de la Junta Local.

Se involucró activamente en organizaciones comunitarias como el Club de Leones y la Asociación Deportiva Hatillana, de la que fue miembro fundador y tesorero. También presidió las Pequeñas Ligas y fue director de la Liga Menor Willie Mays, impulsando el deporte y promoviendo la sana convivencia entre la juventud hatillana.

Dejó la poltrona municipal en 2004 y fue sucedido por José “Chely” Rodríguez, quien murió en enero de 2024 tras una larga batalla contra el cáncer.