El Departamento de la Familia se presta a solicitar ante el tribunal la custodia provisional de la menor de tres años que fue removida de su hogar en Guayanilla, luego de que su hermanita de dos años falleciera víctima de un presunto acto de maltrato.

Aunque ni la secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, ni la administradora at Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos, confirmaron o rechazaron que la menor sobreviviente presente signos de maltrato infantil, aludieron a que se tiene evidencia para sostener que el ambiente familiar no es saludable.

“Cuando un trabajador social del Departamento y del ADFAN procede a solicitar una custodia en los casos, y aquí hablo a nivel general, procede a solicitar una custodia provisional, es porque ha identificado que el nivel de riesgo de esos menores en el entorno familiar es alto. Y eso quiero dejarlo bien claro, porque la ley establece que un mero cintillo de evidencia es suficiente para que nosotros asumamos la custodia provisional”, expuso la secretaria en entrevista con Primera Hora.

Fue ayer que la agencia asumió la custodia de emergencia de la menor. La acción se tomó luego de que su hermana de dos años fuera trasladada al filo del mediodía al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla inconsciente.

Los padres alegaron que la menor se había caído de su cama. Sin embargo, los golpes, laceraciones y contusiones que presentaba el cadáver no eran compatibles con una caída. Además, se indagaba si ocurrió algún tipo de abuso sexual.

En medio de la pesquisa criminal, los padres de las menores, identificados como Jiovani F. Ortiz Soto, de 35 años, y Naiari Quiñones Rivera, de 29, fueron arrestados por la Policía.

La menor de tres años, entretanto, se encuentra bajo la custodia de emergencia del Departamento de la Familia. Bajo este estado puede estar por unas 72 horas, antes de que se acuda al tribunal para solicitar la custodia provisional, tal y como se tiene previsto, según explicó Rodríguez Troche.

En este periodo de 72 horas, la menor está bajo cuido de personal de la agencia. Además, se le comenzaron a realizar evaluaciones médicas.

“Se harán todas las evaluaciones necesarias para descartar o validar cualquier tipo de maltrato”, señaló Gerena Ríos.

Las funcionarias explicaron que estos casos infantiles, sobre todos aquellos que se sabe culminarán con la solicitud de custodia de los tribunales, se tratan con alto grado de confidencialidad. Por ello, no estipularon en las condiciones en las que fue encontrada la menor.

No obstante, la administradora de ADFAN confirmó que la familia no tenía ningún “expediente abierto” ni había sido investigada anteriormente.

Fue la muerte de la menor de dos años lo que llevó a la intervención del Departamento de la Familia. Por ello, se le cuestionó a la funcionaria qué falló en el sistema.

“Nosotros no podemos achacar fallas más allá de que, sencillamente, ese entorno familiar no era uno saludable. Era uno que no propendía el mejor bienestar y desarrollo de las menores. Nosotros, en la medida que no recibimos un referido, que nadie de la comunidad habla o dice que puede estar pasando, es bien difícil que podamos advenir en conocimiento de situaciones como esta. A menos que, por ejemplo, la menor vaya a un hospital. Y dicho esto, obviamente, tampoco había algún tipo de otro antecedente dentro del seno familiar que hubiera hecho algún tipo de indicación. ¿Qué más es lo que más podemos hacer ahora? Mira, procurar el bienestar de esa menor de tres años, la hermanita de la menor fallecida, y asegurarnos, verdad, de protegerla, de que esté segura, de esos traumas que pudo haber vivido... Ella ya hoy no vio a su hermanita, ella ya hoy no vio a sus padres, indistintamente en los escenarios en que hayan vivido. Así que el trauma está presente en esa menor de tres años y nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos a atender el bienestar de esa niña”, afirmó Rodríguez Troche.

Para atender el bienestar de la menor, se le asignarán expertos para tratar desde asuntos que van con la nutrición hasta su situación emocional, hizo constar la titular.

De paso, la secretaria lamentó la muerte de la pequeña de dos años en medio de una supuesta situación de maltrato. Expuso que la agencia no entra en esta investigación criminal que la Policía realiza. Su trabajo se limita a la menor sobreviviente.

Sin embargo, Rodríguez Troche opinó que, dentro de los casos que evalúan, este es uno de los que “saca de momento el coraje que hay en uno, porque son cosas que uno jamás entendería”.

Si usted conoce y desea reportar un caso de maltrato infantil, puede comunicarse a la Línea de Maltrato a Menores al 1-800-981-8333 (isla), 787-749-1333 (metro). También está disponible la Línea de Orientación y Apoyo al 787-977-8022.