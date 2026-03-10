¿Tiene algún familiar adulto mayor en un hogar de cuido licenciado por el Departamento de la Familia?

Sepa que la agencia ha lanzado una oportunidad para que le dé puntuaciones al servicio por el cual paga, informó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Según explicó en una conferencia de prensa en La Fortaleza, se trata de un “proceso de méritos para los hogares”.

En total, hay 1,003 hogares licenciados y otros 100 con certificaciones y en proceso de licenciamiento.

En el documento que estos hogares deben exponer al público de las licencias o certificaciones oficiales para operar, habrá un código de barra. Al ser escaneado, la familia o el mismo participante del hogar de cuidado accederá a la encuesta.

“Las mismas familias van a tener la oportunidad de establecer cuán satisfecho se encuentran con respectos a diversas áreas de cumplimiento y de manejo del entorno en este hogar para este proveedor de servicio. Van a tener unas puntuaciones”, expuso.

“Nuestra idea es que todos puedan tener la mejor puntuación. Pero, son aquellos que se sirven quienes realmente, más allá del cumplimiento reglamentario, nos pueden dar esos extras que hacen de ese lugar uno especial y de ese lugar que ellos como individuo pueden decirles a los demás ciudadanos: ‘este es un buen hogar’”, añadió.

No obstante, en el documento también podrán revelar sus sospechas de irregularidades que se estén cometiendo. Estos comentarios ayudarían al Departamento de la Familia a hacer “visita de cortesía para asegurarnos, verdad, que el cumplimiento se esté dando”, señaló Roig Fuertes.

“Que no se vean nuestras visitas como meramente punitiva, sino como una de evaluación, supervisión y apoyo de los servicios que se dan en el propio hogar”, advirtió.

Indicó que las revelaciones que esperan recibir corresponden a un “sistema de calidad”. Es que reiteró que las familias tienen la opción de radicar querellas de incumplimiento o de maltrato contra un hogar de adultos mayores, si lo creen necesario. Este proceso también se realiza con la agencia.

“Yo apuesto a que todos los hogares que se encuentran en cumplimiento con el licenciamiento son buenos hogares, verdad y hay de todos los precios y de todos los niveles, que es una de las preocupaciones. Sabemos que es un servicio costoso”, comentó la funcionaria.

De paso, la secretaria informó que comenzarán un proceso de adiestramiento a los hogares de cuido del nuevo Reglamento 9720, que regula estos centros y el cual entró en vigor a finales de febrero. Estos se realizarán por regiones entre este mes de marzo y en abril.