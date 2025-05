Tener como comisionado de la Policía al pasado jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y todavía agente federal, Joseph González, no debe llevar a la administración de Jenniffer González Colón a pensar que estarían exentos de una pesquisa por corrupción, si surgieran las denuncias, aclaró este viernes el nuevo jefe de la agencia federal, Devin James Kowalski.

El funcionario aceptó que González es su “amigo” y que guarda un gran respeto hacia este. Sin embargo, dejó claro cuál es la misión de la agencia, durante su primera conferencia de prensa oficial desde que asumió el cargo.

“Seré muy preciso al decir que no importa quién sea el comisionado del departamento de Policía, si es un agente del FBI o no, no tiene nada que ver con si esta oficina investigará o no. Repito, si existe una base fáctica y fundamentada para investigar a un funcionario electo, no tiene nada que ver. No tendrá ninguna influencia en si se realizará o no una investigación”, puntualizó Kowalski.

El funcionario no estableció con claridad, durante su conferencia de prensa, si tienen activas investigaciones de corrupción pública. Insistió en que tales detalles no se comentan públicamente.

Pero, aceptó que entre las prioridades que ha delineado en su equipo de trabajo las principales con los crímenes violentos y la seguridad nacional.

Se le cuestionó si la corrupción también estaría al tope de las prioridades. Se limitó a indicar que está en el cúmulo de prioridades.

“La corrupción pública está bajo el programa ‘Rebuild Public Trust’”, dijo.

Recordó que en sus funciones dentro del FBI ha estado ligado a las divisiones a cargo de corrupción pública y derechos civiles.

“Si hay un problema de corrupción pública en esta Isla y, lo repito, si hay un delito de corrupción pública ocurriendo en esta Isla, y es apropiado y existe una base fáctica para que el FBI abra una investigación y la Fiscalía de Estados Unidos va a procesar, puede esperar resultados”, concluyó.