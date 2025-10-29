El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó que lleva a cabo un operativo de arrestos por corrupción en Puerto Rico durante la mañana de este miércoles, en el que se espera detener a 12 personas.

Según informó la oficial de prensa de la agencia, Limary Cruz, la pesquisa está relacionada con presuntos actos de corrupción en el Departamento de Hacienda.

“Algunos de los arrestados son empleados y otros no”, precisó Cruz a Primera Hora, quien además aclaró que entre los detenidos no hay funcionarios electos.

Más adelante se ampliará información.