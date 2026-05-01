El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) emitió un multimillonario contrato para una tercera etapa del Proyecto de Manejo de Riesgo de Inundación del Río Puerto Nuevo, en San Juan, que se convirtió en la inversión más grande en la historia que ha hecho la agencia federal en la Isla.

Así lo anunció este viernes el comandante del Distrito del Caribe, el Coronel Charles L. Decker.

El contrato se otorgó a Ferrovial Construcción PR, LLC, una subsidiaria del Grupo Ferrovial S.A., y fue por $1,078 millones.

“Este contrato es el más grande en la historia de Obras Civiles del Cuerpo de Ingenieros en Puerto Rico y una de las inversiones más significativas mediante un solo contrato en todo USACE”, establece el comunicado de prensa en el que se hizo el anuncio.

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La inversión ampliará y profundizará la sección más crítica del canal existente del Río Piedras, para mejorar la capacidad de conducción y reduciendo el riesgo de inundaciones para las comunidades, escuelas, negocios y corredores de transporte circundantes.

“Durante años, nuestro equipo experto de ingenieros, científicos, hidrólogos, especialistas ambientales y profesionales de programas ha estado dedicado a hacer realidad este hito. Es con gran orgullo que entregamos este segmento y finalmente materializamos los beneficios por los que hemos trabajado. Este es un logro extraordinario para cada miembro del equipo que contribuyó, y esperamos ver el esfuerzo completo ejecutarse,” dijo José Bilbao, gerente del programa para la iniciativa del RPN.

Por su parte, el coronel comentó que “este contrato representa un avance significativo en nuestro compromiso compartido de reducir el riesgo de inundaciones para el pueblo de San Juan. El Proyecto del Río Puerto Nuevo es una inversión generacional en seguridad pública y resiliencia. El Contrato 3 aumentará la capacidad del río, protegerá la infraestructura crítica y apoyará la estabilidad económica a largo plazo de las comunidades circundantes”.

“A lo largo de cada etapa de la construcción, seguimos comprometidos con mantener una relación sólida y transparente con nuestros vecinos, asegurando que las voces de la comunidad sean escuchadas y que los impactos del proyecto se manejen de manera proactiva,” añadió Decker.

Alcance del Proyecto

El Contrato 3 cubre mejoras al canal del Río Piedras comenzando en el Puente José de Diego, cruzando el Puente de la Avenida Roosevelt y finalizando cerca del Parque Luis Muñoz Marín. El trabajo incluye la construcción de dos muros de contención con pilotes perforados, cada uno de aproximadamente 5,200 pies de largo; alturas de muro que varían entre 24 y 31 pies, unidos mediante una viga de coronación reforzada; ampliación y profundización del canal existente; dragado hasta la profundidad requerida e instalación de tablestacas temporeras para mantener un flujo seguro durante la construcción.

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Además, se realizara una estructura de conexión en la Confluencia Josefina; estructuras de transición aguas arriba y aguas abajo; reubicación de utilidades sanitarias, de agua potable y eléctricas e instalación de nuevas entradas pluviales para mejorar el drenaje hacia el canal.

Se detalló que este segmento del Proyecto del Río Puerto Nuevo provee beneficios económicos y de seguridad pública sustanciales a largo plazo, incluyendo unos $126 millones en ahorros anuales promedio por daños evitados por inundaciones y 10,453 empleos totales.

“Esta inversión mejora la seguridad pública, fortalece la vitalidad económica y apoya la reinversión en comunidades vulnerables a inundaciones en todo San Juan. Casi el 98 por ciento de los daños que este trabajo evita habrían recaído de otro modo sobre hogares, escuelas y negocios locales. El Contrato 3 representa un paso crítico hacia la resiliencia y protección a largo plazo para las comunidades a lo largo del Río Piedras”, dijo el coronel.