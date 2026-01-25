La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) anunció una nueva aplicación a través de la cual las personas lesionadas podrán acceder a diferentes servicios.

De acuerdo con la administradora de la CFSE, Enid Ortiz, la agencia, que no tenía estas herramientas para sus beneficiarios, ahora “cuenta con un portal de servicios para nuestros lesionados, y a la misma vez el app que tuvimos para los patronos, fue actualizado para nuestros lesionados”.

La administradora se refería a la aplicación lanzada a mediados del año pasado para los patronos, que les permite hacer diversas gestiones, como cotizar, hacer pagos, renovar póliza, rendir declaración de nómina y solicitar certificaciones de vigencia y de deuda, entre otras.

Sostuvo que el portal de lesionados cumple con la meta de acercar los servicios al pueblo, hacerle las cosas más fáciles a la gente, agilizar los procesos y minimizar el tiempo de espera.

“Si antes tenían que ir a buscar un servicio a nuestras facilidades y hacer un turno, ahora lo podrán hacer desde su casa, desde su teléfono móvil”, afirmó.

Enid Inalbis Ortiz Rodríguez, administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. ( Xavier Araújo )

Explicó que, a través de la plataforma, “los lesionados podrán acceder de manera ágil y segura a su información, consultar el estatus de sus casos, revisar sus citas médicas y conocer en detalle relacionado con sus compensaciones”.

Agregó que la persona recibirá “una notificación de cuándo es su cita, para que no falte a la misma”. No obstante, “si por alguna situación se ausenta a su cita, podrá justificar la misma a través de la aplicación”.

La aplicación le permitirá además al paciente solicitar copia de su expediente médico, acceder al historial de sus pagos, y ver si se le depositó, y cuánto, de la incapacidad o dieta que reciba.

El portal cuenta con una versión móvil “que está disponible en iPhone y en Google Play Androide, permitiendo a los usuarios acceder a los servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento”.

Ortiz añadió que la aplicación también va a beneficiar a patronos, porque el patrono “podrá ver unos datos de su empleado lesionado que está reportando en el Fondo, obviamente protegiendo lo que son los diagnósticos, protegiendo todo lo que tiene que ver con salud, cumpliendo con la Ley HIPAA”.

Detalló que el patrono podrá ver “cuándo es la cita de su empleado, si asistió a su cita, si el empleado se encuentra en CT, si el empleado se encuentra en descanso y cuáles van a ser sus próximas citas. Ese trayecto lo va a poder ver el patrono, obviamente protegiendo lo que es la Ley HIPAA de este paciente”.

La administradora de la CFSE indicó que, como parte de la preparación de la aplicación, se hicieron “ajustes importantes a la experiencia de usuario, incluyendo un registro más sencillo y una navegación intuitiva que se adapte al perfil de cada cuenta, sin segregación por roles. Esto permite que cada usuario visualice y acceda únicamente a las funcionalidades que corresponden”.

“Y cada persona que cree su cuenta y tenga el app, y vaya a hacer todas estas gestiones en la aplicación, va a tener una seguridad y va a tener tres pasos que va a tener que hacer el lesionado antes de poder acceder a su información”, agregó.

Actividad de orientación

Ortiz aprovechó el anuncio, que hizo como parte de la conferencia de prensa oficial Asunto Semanal, para dar a conocer la iniciativa “El Fondo contigo en tu centro comercial”, que comienza este martes, 27 de enero, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Mayagüez Mall, en Plaza del Caribe en Ponce, y en Fajardo Market Place.

“Allí vamos a estar recibiendo a todos los patronos, personal que necesite saber qué es la póliza del Fondo, qué cubre la póliza del Fondo, por qué necesitas tener la póliza. También vamos a recibir a aquellas personas que sean lesionados y tengan dudas de sus casos. Y también vamos a tener personal experto en el área de reclamaciones para contestar todas sus dudas”, aseguró.

Asimismo, indicó que continúa la iniciativa “El Fondo en tu comunidad”, a través de la cual visitan todos los municipios, y la próxima visita será en Hormigueros, el 5 de febrero.