Un operativo que emprendió el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en las gasolineras detectó que la mayoría de los gasolineros mantienen bajos márgenes de ganancia ante la estocada que le ha dado al bolsillo de los conductores la continua alza en los precios del combustible a raíz de la guerra contra Irán.

El secretario de esa agencia, Hiram Torres Montalvo, comentó que visitaron una gasolinera de la calle Loíza, en Santurce, que el margen de ganancia era de tan solo un centavo. No obstante, señaló que, en general, los márgenes de ganancia de los gasolineros se han mantenido entre dos a tres centavos, en momentos en que el precio en bomba puede alcanzar $1.20 la regular, $1.37 la premium y $1.43 el diésel.

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El funcionario destacó sólo un caso de una gasolinera con altos márgenes de ganancia. Se trató de una estación en Vega Baja, que tiene una “localización privilegiada”, pues queda justo a la entrada de la autopista José de Diego (PR-22).

“Fue un caso excepcional… Ahora mismo, no se considera ni ilegal ni irregular (que tenga un margen de ganancia de 10 centavos). Te diría que es anómalo. Está en el ‘range’ alto. Te diría que la mayoría está en el promedio de dos a tres centavos y hay otros que están en el ‘range’ más bajito de un centavo de margen de ganancia. Cuando hablo de ganancia, me refiero a la ganancia bruta. Tu tienes que restarle a esa operación lo que ellos gasten en empleados, agua, luz, utilidades, y luego si le sobra algo, esa sería la ganancia real”, explicó Torres Montalvo a Primera Hora.

El DACO tiene la potestad de regular el margen de ganancia de los gasolineros. Pero, el funcionario recordó que no les funcionó en el 2022, cuando se desató la guerra entre Rusia y Ucrania. Comentó que el margen de ganancia fijado fue de cinco centavos y lo que se observó fue “un efecto adverso”, en el que la mayoría de los gasolineros aumentó el precio de la gasolina.

Indicó que los estudios apuntan a que cuando se mantiene la libre competencia, este margen de ganancia suele ser más bajo.

“Reiteramos que DACO no regula impuestos ni el precio del crudo, pero sí tiene la facultad de fiscalizar los márgenes de ganancia y asegurar prácticas comerciales justas. No vamos a permitir abusos contra el bolsillo del pueblo”, expuso.

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Más allá de verificar los precios, en el operativo a las gasolineras los inspectores se centraron en certificar que las bombas estén calibradas para asegurarse que el consumidor obtiene los litros por los cuales pagó.

“Visitamos y verificamos todo, verdad, que tengan las facturas, que respeten los derechos de los consumidores. En ese sentido, hoy estuvimos bien activo en este operativo que impactó toda la Isla”, dijo.

Hasta el momento, en el operativo se han emitido 12 avisos de infracción relacionados a rotulación de precios, violaciones a prácticas comerciales, calidad y seguridad, así como políticas de devolución.

“El DACO va a estar en la calle y va a estar en la calle fiscalizando, aprovechando que nadie aproveche esta situación del conflicto para pasarse de listo con los consumidores. Así que vamos a estar monitoreando y bien atento”, afirmó Torres Montalvo.