Las controversias sobre si se debe o no imponer un cargo llamado el “promoter fee” que se ha formado ante determinaciones tomadas en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) llevó este sábado al representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez a presentar una medida que prohíbe imponer este cargo en la venta de los boletos de espectáculos y eventos.

Explicó que su acto lo hizo ante la reciente incertidumbre administrativa sobre la eliminación de cargos excesivos en la venta de boletos.

La medida, titulada “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos”, busca enmendar la Ley Núm. 209-2016 para establecer claramente que los costos operacionales de los promotores deben estar integrados en el precio base del boleto y no pueden transferirse al consumidor como un cargo adicional sorpresa (“fee”).

“El consumidor puertorriqueño no aguanta más cargos escondidos. Hemos visto cómo recientemente se ha intentado poner freno a la eliminación de este cargo desde la esfera administrativa, dejando a las familias desprotegidas ante prácticas comerciales injustas. Por eso, he decidido elevar esta prohibición a rango de Ley. La protección del bolsillo de nuestra gente no puede depender del criterio cambiante de un secretario de turno o de una orden administrativa que hoy está y mañana no; tiene que ser la Ley”, sentenció Navarro Suárez en comunicado de prensa.

El Proyecto de la Cámara explica que el promoter fee es un cargo que el promotor impone adicional a su compensación y se cobra directamente en la taquilla, distorsionando el precio real del evento. A diferencia de los cargos por servicio (service fee) o cargos por facilidad (facility fee), este cobro es un ingreso directo para el organizador que no corresponde a un servicio de terceros.

“Es inaceptable que se le cobre al ciudadano un cargo extra que no es opcional y que simplemente sirve para inflar la ganancia del promotor fuera del precio anunciado. Nuestra medida busca transparencia total: el precio que ves es el precio que es”, añadió el legislador.

La medida establece que el DACO tendrá la facultad de imponer multas de hasta $50,000 por cada infracción a esta Ley.

“Mientras otros debaten si se debe o no permitir este abuso, nosotros en la Legislatura estamos tomando acción definitiva. Al igual que en jurisdicciones como Florida y Texas, vamos a proteger el acceso al arte y el entretenimiento, asegurando que las familias no sean penalizadas con cargos fantasmas”, concluyó Navarro Suárez.

Esta acción legislativa surge luego de que el pasado lunes el actual secretario interino del DACO, Hiram Torres Montalvo, determinara dejar sin efecto una decisión previa de su antecesora, Valerie Rodríguez Erazo, de cancelar este cobro.

La acción ha generado críticas contra Torres Montalvo, quien se espera sea confirmado al cargo este próximo lunes.