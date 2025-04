El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez lamentó el arresto de sus hermanos, Edgardo y Ricardo Luis, esta mañana tras ser acusados por presuntamente obtener sobre $2.3 millones de ayudas por alivio a los efectos del COVID-19 de manera fraudulenta.

“Triste por lo que está ocurriendo. Nosotros como familia estamos enfrentando este proceso. (Pero), nadie está por encima de la Ley. Si hay unas acusaciones, pues, tienen que verse en su fondo”, comentó el legislador a las cámaras de TeleOnce.

“Hay que ver los detalles porque yo desconozco lo que está sucediendo”, agregó.

Las autoridades federales arrestaron a los hermanos, así como al contador público Román Valentín Montalvo, en Guaynabo.

Aunque la investigación contra fraude de ayudas del coronavirus data desde abril de 2023, fue el 27 de marzo del año en curso que un gran jurado federal presentó 12 cargos contra el trío y las cuatro empresas de los hermanos por “un plan fraudulento para obtener ilegalmente fondos federales bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (Cares Act, en inglés). También, son acusados de sobornar un empleado bancario y por lavar dinero.

De esta investigación, el representante- afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP)- aseguró a TeleOnce que sus hermanos tenían conocimiento. Incluso, afirmó que colaboraban con las autoridades, razón por lo que le sorprendió la acusación y subsiguiente detención.

“Ellos llevaban casi ocho o nueve meses colaborando con esta investigación, llevando documentos y explicando, que era lo que me explicaban ellos, pero no esperábamos que fueran acusados”, dijo al noticiario aclarando que esta información la obtuvo por conversaciones con ellos y con su abogado, Frankie Acevedo, no porque las autoridades federales hayan tocado a su puerta para requerir información.

“Hay que ver qué ocurre en el camino, en el transcurso de la investigación o la profundidad que vaya a tener el caso a nivel federal. Espero que salgan por la puerta ancha y van a tener todo mi apoyo. Son mis hermanos, los atesoro y no los voy a dejar solos”, reiteró.

Empero, la pesquisa reveló que ambos, al igual que Román Valentín Montalvo, sometieron, al menos, 26 solicitudes de Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL) para recibir más de $2.3 millones en desembolsos de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, en inglés) a través del Cares Act.

De los 16 préstamos PPP, obtuvieron cerca de $905,000, mientras que de los 10 de EIDL aproximadamente $1.3 millones, estimó Muldrow.

El esquema se ejecutó gracias a un co-conspirador que trabajaba en una institución financiera, quien fue sobornado con pagos de, al menos, $69,500, para procesar las solicitudes y facilitar el desembolso de los fondos.

Navarro Suárez recalcó que ambos hermanos mantenían contratos con empresas privadas, así como con municipios y otras dependencias del gobierno.

“El día antes de yo ser legislador, ya ellos eran contratistas, tanto en la empresa privada como con el gobierno. Y toda la vida de eso es que han vivido, de construcciones y la compañía que tiene mi otro hermano, Edgardo, de empaque de reciclaje, de bolsas plásticas y otras cosas”, apuntó.

De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 por lavado de dinero de fondos federales y hasta 10 por lavado de dinero.