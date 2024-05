El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo este lunes que la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) no tendrá pérdidas por dejar libre de costo la transportación pública por varios meses, y agregó que la agencia estaría respondiendo, y explicando debidamente, a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) luego que el ente fiscalizador le enviara una misiva reclamando por la puesta en práctica de tal medida.

De acuerdo con el anuncio que hizo ATI el pasado 27 de febrero, los sistemas de transportación pública que incluyen a las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), el Metro Bus, el Tren Urbano y el servicio de Tu Conexión, operarán de manera gratuita entre el 1 de marzo y el 31 de agosto próximo, mientras se lleva a cabo la implementación del nuevo sistema de cobro de la Autoridad. La JSF reclamó que esa decisión se había tomado sin su autorización.

Sin embargo, Pierluisi sostuvo que ATI, en este caso, no tenía obligación de solicitar la aprobación de la JSF, porque este proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Administración de Tránsito Federal (FTA).

“ATI obtuvo el visto bueno de la FTA, la Federal Transit Administration, antes de proceder a dar el servicio de forma gratuita. Más allá de eso, la FTA, esa entidad federal, le proporcionó los fondos federales necesarios para que pudiéramos dispensar del cobro por el uso del Tren Urbano”, comentó Pierluisi.

Agregó que “en esa área en particular, la ley federal ocupa el campo, no la ley PROMESA, y siempre y cuando uno tenga el visto bueno de la FTA, ha cumplido con todos los requisitos de ley aplicable”.

El gobernador indicó que eso se pondría por escrito en la contestación que daría ATI a la JSF, pues “estamos en ánimo de colaboración y ATI le dará la información necesaria a la Junta”.

“Pero sus finanzas (de ATI) no se afectan por esto”, insistió Pierluisi. “La Junta siempre está bien pendiente de los ingresos de las entidades, particularmente cuando tienen un plan fiscal. Aquí no va a tener impacto en los ingresos porque estamos utilizando fondos federales para sustituir el ingreso que no se va a recibir por vía del pago por el servicio del Tren Urbano y de los autobuses de la AMA y otras entidades que proveen transportación colectiva en Puerto Rico”.

Las expresiones del gobernador se produjeron luego de una conferencia de prensa en la que anunció la expansión de un invernadero hidropónico en Barranquitas, que se espera que produzca gran cantidad de lechugas de varios tipos y otros vegetales.

Reportan $9.8 millones en pérdidas en la agricultura

De hecho, relacionado al tema agrícola, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón Gómez, indicó que, al pasado viernes, el informe de pérdidas en el sector de la agricultura a consecuencia de las recientes lluvias torrenciales sumaba “alrededor de $9.8 millones”, según habían informado los directores regionales.

Explicó que se había perdido “pasto, y las hortalizas del sur, que básicamente se perdieron casi todas”.

El secretario exhortó a los agricultores afectados a que “reclamen el seguro los que tenían póliza, porque están cubiertos por inundación”.

También relacionado a las incidencias del tiempo, el gobernador indicó que continúan recibiendo informes de daños de los municipios afectados por las intensas lluvias, y que la lista sumaba ya 31 municipios. Más adelante se estarían ofreciendo más detalles con las cifras más recientes de daños y estimados de pérdidas.