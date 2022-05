Ante más de 200 líderes y ejecutivos internacionales del sector de la aviación que se encuentran en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi repasó los éxitos de la industria turística el pasado año -incluyendo que los hoteles generaron $100 millones en impuestos, mientras que los alquileres a corto plazo $55 millones- al tiempo que les urgió a que conecten aún más a la Isla con el resto del mundo mediante mayor cantidad de vuelos internacionales.

“Pueden contar conmigo y con mi equipo de trabajo para juntos trabajar en colaboración con todos los sectores interesados en nuestro crecimiento turístico. Organizaciones como CAPA son pieza clave para potenciar y alcanzar el turismo de Puerto Rico porque conectar a nuestra Isla con el resto del mundo es de beneficio para todos. Por eso, les aseguro que el que Puerto Rico sea el destino principal de las rutas aéreas les permitirá conocer y descubrir a la Isla del Encanto”, dijo Pierluisi durante la Cumbre de Aviación y LCC del Center for Aviation, parte de Aviation Week Network, conocida como CAPA Américas 2022. El evento se celebra en el Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) acogió con beneplácito que por primera vez la Isla sea el destino anfitrión de la Cumbre de Aviación y LCC de CAPA Américas 2022. La Cumbre contará con alrededor de 200 participantes de diversos países, entre estos ejecutivos de alto perfil, líderes y expertos en aviación y transporte, proveedores, y representantes de aeropuertos; con representación de 27 aerolíneas, incluyendo American Airlines, Delta, Viva Air, JetBlue, Frontier, y Spirit, entre otras.

Durante su mensaje, el primer ejecutivo destacó que como parte de un proceso de recuperación económica el año pasado se registraron 4.8 millones de llegadas lo que representa un récord mayor al anterior. También, en el 2021 la demanda de alojamiento superó por un 12% las estadísticas del 2019, los hoteles generaron $100 millones en impuestos, mientras que los alquileres a corto plazo $55 millones. A esto se suma que los visitantes, no residentes, gastaron $4,500 millones en la Isla lo que representa un aumento de 11% más que antes del comienzo de la pandemia del COVID-19.

Por su parte, el director ejecutivo de Turismo, Carlos Mercado Santiago, comentó que “la celebración de este encuentro en la Isla es uno de vital envergadura para el turismo, tanto a nivel local como global, ya que brinda a los participantes la oportunidad de reconectarse personalmente con sus socios comerciales en la industria y de crear nuevas alianzas, además de que también servirá para mostrarles lo hermoso de nuestro destino y promoverá un impulso a nuestra economía. De igual modo, esto representa una oportunidad idónea para generar conciencia sobre el potencial de Puerto Rico como destino de viaje y hub de acceso en el Caribe para las aerolíneas”.

Durante los dos días participarán 40 oradores, como el presidente y CEO de Frontier Airlines, Barry Biffle; el vicepresidente ejecutivo y CCO de Spirit Airlines, Matt Klein; el presidente y CEO de Viva Air, Félix Antelo, y el director de asuntos internacionales y regulatorios de Delta Airlines, Humberto López, entre otros. Asimismo, el director ejecutivo de la CTPR, dirá presente en el panel titulado Regional Snapshot: The Latin American Landscape. Mientras, el CEO de Discover Puerto Rico, Brad Dean, formará parte del panel Delving into the ever changing travel experience.

Durante la Cumbre se abordarán los últimos desarrollos, desafíos y problemas estratégicos, además de incluir una nueva inyección de debate estimulante sobre la evolución de las LCC. La Cumbre de Aviación y LCC de CAPA Américas es parte de la serie de cumbres regionales de CAPA y es altamente considerada como un evento de referencia de la industria en las Américas, que ofrece liderazgo de pensamiento, valiosas oportunidades para establecer contactos y una visión profunda de los problemas y tendencias que dan forma al entorno local e industria aeronáutica mundial.

Simultáneamente, se está celebrando GAD Americas, un foro orientado en el desarrollo estratégico e inversión en aeropuertos, el cual reúne a operadores de aeropuertos, inversionistas, y representantes del sector público, entre otros ejecutivos.