“Es ridícula esa queja. A mí me da pena ajena”.

Con esta expresión, el gobernador Pedro Pierluisi le respondió este martes a la denuncia que realizó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, por supuestamente utilizar una frase política en anuncios gubernamentales en alegada violación a la Ley de Financiamiento de Campañas.

La frase en controversia es “haciendo que las cosas pasen”.

“‘Haciendo que las cosas pasen’ viene de mi Mensaje de Estado para empezar. Y, entonces, de cuando acá ahora, porque alguna vez yo dije que ‘haré que las cosas pasen’ (durante la campaña eleccionaria del 2020), es lo mismo. No es lo mismo, ni se escribe igual. Es una ridiculez. Eso no va a pasar ni de primera base, porque yo tengo todo el derecho de expresarme como gobernador y todos los que me rodean tienen todo el derecho de seguir mi pauta como gobernador”, sentenció Pierluisi.

El líder de la Pava, sin embargo, insistió en que el uso de la frase se considera un mensaje político que se envía desde el gobierno mediante anuncios sufragado con fondos públicos. Por ello, radicó una querella ante el Contralor Electoral para que investigue y se tomen medidas.

En específico, busca que el Contralor Electoral “exija al gobierno de Puerto Rico y al gobernador Pierluisi a devolver al erario todo fondo que haya sido utilizado para la referida campaña. Además, solicita a los jefes de agencia a que cesen de inmediato la publicación de la referida frase en las campañas publicitarias del gobierno”.

Ortiz, quien es también legislador, detalló que la acción gubernamental violenta el artículo 13 de la Ley de Financiamiento de Campañas, la cual prohíbe la utilización de fondos públicos para el uso de un partido político, aspirante, candidato o comité de campaña. Subrayó que esta regulación lo que busca es garantizar la transparencia en el uso de fondos y la legalidad en el proceso democrático, evitando el uso indebido de fondos públicos en las campañas políticas.

“Nuestras exigencias no requieren la puesta en vigor de una veda electoral. La denuncia se puede hacer en cualquier momento, toda vez que estamos denunciando que las agencias de la Rama Ejecutiva están pagando con fondos públicos la campaña de reelección del PNP (Partido Nuevo Progresista”, dijo en declaraciones escritas.

Pierluisi, por su parte, insistió que las alegaciones del líder popular son ridículas.

“Eso es una ridiculez”, concluyó el mandatario, tras haber participado de la inauguración de la oficina central de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), del Departamento de la Familia, en el Mercantil Plaza en Hato Rey.