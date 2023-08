El gobernador Pedro Pierluisi prefiere descansar en la investigación que lleva a cabo el Departamento de Agricultura Federal sobre la pérdida de más de $400,000 en alimentos congelados del Departamento de Educación (DE), en la región de Ponce, antes de emitir juicio sobre si hubo o no intención criminal en los hechos.

Al mismo tiempo el Primer Ejecutivo expresó que lo importante es que, a pesar de la gigantesca pérdida e inmimente decomiso de los alimentos que incluyen carnes, pollo, vegetales, leche y jugo, los alumnos de la zona sur tendrán comida garantizada para el inicio del año escolar que arranca este miércoles 16 de agosto.

“Se está coordinando con el Departamento de Agricultura Federal, que tiene jurisdicción sobre estas cosas, así que ahí lo importante es que esta investigación se culmine y si hay algún tipo de actividad delictiva pues, entonces, se proceda a someter una querella”, dijo Pierluisi.

“Lo importante es que ahora hagan la reclamación a la compañía de seguro que ofrece una cubierta para estas situaciones. Lo importante también es que mañana todos los niños, niñas y jóvenes en nuestro sistema de educación pública tengan el servicio de comedores escolares. La secretaria (interina, Yanira Raíces) ha dicho que esto no va a impactar de forma alguna el suministro de alimentos en nuestras escuelas”, agregó el gobernador.

El Nuevo Día publicó que los hechos de este incidente ocurrieron a mediados de julio cuando el congelador del almacén de Ponce se averió causando que los alimentos se dañaran. Inmediatamente, segúnm la directora de la Autoridad Escolar de Alimentos, Franchesca Reyes, se inició una pesquisa administrativa en la agencia. Los alimentos en discusión se pagan con fondos estatales, pero son reembolsados con dinero del gobierno federal.

Trascendió que el asunto involucra al jefe del Almacén de Alimentos y Equipo de la región, Luis Morales Vélez, quien tres semanas antes del incidente había sido destiduido del cargo por el exsecretario Eliezer Ramos Parés, tras probarse mediante investigación interna unas irregularidades en el manejo de inventario y un aparente patrón de acoso laboral con algunos empleados desde el 2021. Entre las irregularidades se menciona supuesto hurto de productos y alimentos y cuadres de inventario que no se ajustaban a la realidad, según dispuso el diario.

Sin embargo, aunque Morales Vélez -quien es subdirector regional electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Ponce- fue despedido el 30 de junio, continuó en su posición hasta el 21 de julio, según documentos oficiales a los que tuvo acceso el rotativo. Su extensión en funciones se produjeron a pesar de que la destitución y el informe emitido por la Oficina de Investigación de Querellas Administratrivas fue enviada a Roberto Rodríguez Santiago, superintendente regional de Ponce y supervisor inmediaato del empleado despedido. De hecho, El Nuevo Día destaca que Rodríguez Santiago es comisionado electoral alterno del PNP en Yauco y fue quien permitió que su subordinado continuara trabajando.

Sobre este particular, se le inquirió una reacción a Pierluisi ya que involucra a empleados ligados al PNP, partido que preside y en el que buscará reelección para los próximos comicios del 2024.

“Hay que entender que en Puerto Rico tenemos cinco partidos, o sea que nuestra sociedad está politizada. En ese sentido, son cinco partidos que hay aquí y el gobierno es un reflejo de la sociedad en la que tenemos, nuevamente, cinco partidos... es totalmente legal y constitucional el que las personas se afilien a partidos y sean militantes en esos partidos. Y eso no es ilegal o inmoral. No s epuede penalizar o castigar a las personas por su afiliación político partidista o cualquier militancia que tenga porque una cosa no va con la otra”, puntualizó el Primer Ejecutivo.

Agregó que entiende que el empleado destituido ocupaba el cargo por “su propio mérito”, igual que el superintendente regional que lo supervisaba.

Además, rechazó que el despido de Morales Vélez guarde un vínculo con la salida del exsecretario del DE, Eliezer Ramos Parés. Lo catalogó como una “coincidencia”.

“(La destitución y la renuncia de Ramos Parés no está ligada) en lo más mínimo... el que diga eso lo está inventando”, respondió.

Además, dijo que confirmó con Raíces que el empleado señalado “no va a estar laborando en el Departamento, aunque precisó que le asiste el derecho a apelar la destitución. “Pero no tengo el detalle de si ha presentado algún tipo de reclamación luego de la destitución”, afirmó.

¿Su instrucción en torno a la pesquisa es para que llegue a las últimas consecuencias?, le preguntó la prensa.

“Que se culmine y se lleguen a los hallazgos y se determine exactamente qué fue lo que pasó. Y como dije, ya se tomó una decisión administrativa que fue destituir a la persona a cargo. Cualquier otra posible irregularidad, pues se sabrá en su momento y yo no voy a estar descartando escenario alguno”, acotó.