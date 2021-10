Gurabo - El gobernador Pedro Pierluisi reconoció esta miércoles que la Ley de Retiro Digno, en la cual se creaba un fideicomiso para que fuesen los mismos jubilados del gobierno quienes administraran su retiro, estaba destinada a ser anulada, como lo determinó la jueza federal Laura Taylor Swain, ya que chocaba en contra lo dispuesto en el Plan Fiscal y la Ley Promesa.

Por tal razón, dijo que no le sorprendía la determinación judicial y descansó en el fin de quiebra criolla como principal herramienta del gobierno para evitar futuros recortes de las pensiones. Así lo estableció tras participar de la graduación de 122 nuevos agentes en el coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

PUBLICIDAD

Relacionadas Jueza Taylor Swain declara nula la Ley de Retiro Digno

Según explicó, la Ley de Retiro Digno “tenía varios componentes, algunos que estaban claramente reñidos con el Plan Fiscal certificado por la Junta (de Supervisión Fiscal)”.

Sin embargo, dijo que le lamenta que no se haya reconocido el derecho de los pensionados a un retiro digno.

“Básicamente, (la ley) rechaza el Plan de Ajuste, los términos económicos del Plan de Ajuste que ha sometido la Junta. También impedía que Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico) coordinara sus trabajos en vías de lograr la reestructuración de la deuda con la Junta de Supervisión. En esas áreas que estoy mencionando es que la ley era claramente inconsistente con el Plan Fiscal certificado por la Junta y con la propia ley Promesa. Así yo lo indiqué cuando firmé la ley (de Retiro Digno), si se recuerdan”.

“Cuando yo firmé esa ley, yo dije: ‘La estoy firmando, porque reafirma el compromiso de todos en cuanto a que no hayan recortes a pensiones. Pero, reconocí que la ley era inconsistente con la ley Promesa y con el Plan Fiscal certificado por la Junta. Por eso, les acabo de decir, no me sorprende la decisión de la juez”, agregó.

Por lo reciente de la decisión, el gobernador no supo decir si el gobierno apelaría la decisión de Taylor Swain. Dijo que revisaría la decisión con el equipo legal para determinar el futuro a seguir.

“Reitero que lo importante para todos es mantenernos firmes en cero recorte para las pensiones, mantenernos firmes en que no se va a hacer una emisión de bonos reestructurados si existe un requerimiento de que hayan recortes a las pensiones públicas”, puntualizó Pierluisi.

PUBLICIDAD

Expresó, además, que el alcanzarse el fin de la quiebra criolla se le podría dar el aliciente final a los jubilados de que la amenaza de los recortes a sus pensiones culminaría. Esto se lograría una vez se reestructure la deuda.

“Tan pronto la quiebra quede atrás, los días de la Junta están contados y, cuando el gobierno retome el control de la administración, el control total de la administración, va a honrar ese compromiso que yo he hecho a nombre de todo el pueblo de Puerto Rico con todos los pensionados de nuestro gobierno”, indicó.

Dejó claro que el compromiso es “honrar todas esas pensiones públicas”.

“Sé que vamos a tener los recursos para hacerlo. Así que, esta decisión no varía en nada ese compromiso. Mejor nos enfocamos en ese compromiso inquebrantable que yo tengo como gobernador con el apoyo de, prácticamente, todo el liderato en Puerto Rico, en vez, pues, los tecnicismos legales”, estipuló el primer ejecutivo.