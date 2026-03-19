La PR-100 en Cabo Rojo será ensanchada a cuatro carriles y contará con una extensa ciclovía en ambas direcciones, desde la Guardia Nacional hasta Boquerón, anunció este jueves la gobernadora Jenniffer González.

El proyecto inició el pasado viernes y culminará el 24 de febrero del 2029. Será construido por Del Valle Group.

“Esto va a facilitar la entrada para más visitantes y más oportunidades también de empleo para nuestra gente”, afirmó la gobernadora a hacer su anuncio en una conferencia de prensa.

Mientras, el alcalde Jorge Morales Wiscovitch dijo que la obra permitirá promover el turismo deportivo en Cabo Rojo.

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Recordó que en el 2022 se aprobó la Ley 42 para Declarar la Ciudad de Cabo Rojo como la Capital del “Mountain Bike” o Ciclismo de Montaña de Puerto Rico.