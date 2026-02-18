La empresa Carelon Global Solutions Puerto Rico expandirá sus negocios hacia Mayagüez, movida que generará unos 650 empleos, anunció este miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón.

La empresa ofrece servicios tecnológicos y de apoyo operacional para el sector de la salud.

Según la primera ejecutiva, Carelon se ubicará en uno de los edificios del Parque Industrial Guanajibo, en Mayagüez, que es propiedad de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés). Invertirá allí $15.5 millones.

Esta expansión de operaciones conllevará una nueva operación de la empresa en Mayagüez con la creación de 550 nuevos empleos y la expansión de su operación en San Juan, que sumará otros 100 nuevos empleos, para un total de 650 puestos de trabajos de nueva creación.

PUBLICIDAD

La movida, se informó, representa una expansión estratégica hacia la región oeste de la isla, así como el crecimiento continuo de su centro de operaciones en San Juan, enfocado en servicios de centros de llamadas y procesamiento de reclamaciones para programas de salud locales y federales.

En Mayagüez, la nueva plantilla supondrá una nómina anual estimada de $18.3 millones. Por su parte, la operación de San Juan con los nuevos puestos conllevará una nómina anual aproximada de $26.7 millones. En conjunto, ambas iniciativas refuerzan el compromiso a largo plazo de la empresa con Puerto Rico y su fuerza laboral, representando una nómina anual estimada de sobre $45 millones.

“La expansión de Carelon Global Solutions demuestra que Puerto Rico es un destino competitivo para empresas de clase mundial en sectores estratégicos como la tecnología y los servicios de salud. Esta inversión no solo crea empleos de calidad, sino que impulsa el desarrollo económico regional y fortalece nuestra transformación económica”, expresó la gobernadora en comunicado de prensa.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, destacó que “este proyecto está alineado con nuestra estrategia de diversificación económica y con el objetivo de posicionar a Puerto Rico como un centro estratégico para la provisión de servicios de salud avanzados. Contamos con el talento, la infraestructura y el marco de incentivos necesarios para apoyar la expansión de empresas innovadoras”.

Como parte de este esfuerzo, el DDEC aprobó un paquete de incentivos económicos que incluye incentivos por la creación de empleos y para la adquisición de maquinaria y equipo, lo que ha permitido que la empresa duplique su plantilla. Por su parte, PRIDCO concedió créditos en renta y reembolsos por sobre $900,000 para las mejoras a la infraestructura arrendada en Mayagüez.

PUBLICIDAD

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), Roberto Lefranc, señaló “celebramos que Carelon haya seleccionado las instalaciones de PRIDCO en el Parque Industrial Guanajibo para establecer su nueva operación. Continuamos enfocados en promover nuestras propiedades industriales para facilitar la expansión o el establecimiento de empresas; fomentando el desarrollo de nueva inversión y creación de empleos en la isla”.

Según Rosa Maldonado, Country Manager de Carelon Global Solutions Puerto Rico, la expansión reafirma la confianza de la empresa en la isla.

“Puerto Rico cuenta con un talento altamente capacitado y un entorno propicio para el crecimiento. Esta expansión nos permitirá continuar apoyando programas de salud locales y federales, mientras generamos oportunidades de desarrollo profesional en ambas regiones”, dijo.

Carelon Global Solutions Puerto Rico, LLC forma parte de Elevance Health, una de las organizaciones de planes de salud más grandes de Estados Unidos, y mantiene operaciones globales en India, Filipinas y Puerto Rico, ofreciendo soluciones innovadoras que incluyen procesamiento de reclamaciones, atención al cliente, análisis de datos y plataformas tecnológicas para el sector de la salud.

En el 2023, bajo la administración de Pedro Pierluisi, Carelon inauguró en San Juan su primer Centro de Llamadas bilingüe para brindar servicios a sus mercados hispanohablantes.