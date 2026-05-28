Como parte de las conmemoraciones del aniversario de los 250 años de Estados Unidos, la gobernadora Jenniffer González presentó la medida de Administración 119 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) confeccionar, diseñar y expedir una tablilla y una licencia de conducir conmemorativa del Semiquincentenariode los Estados Unidos.

La expedición de la licencia como de la tablilla se haría a partir del 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

La conmemoración del Semiquincentenario ha impulsado iniciativas de emisión de tablillas conmemorativas oficiales en distintos estados, incluyendo Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Massachusetts, Michigan y Virginia. En Puerto Rico, el interés de conmemorar el Semiquincentenario mediante una tablilla oficial refleja la participación de nuestro pueblo en esta histórica celebración nacional y el orgullo de formar parte de la Nación americana.

PUBLICIDAD

“La tablilla, la licencia conmemorativa y la memorabilia del Semiquincentenario permitirá que el pueblo puertorriqueño participe activamente de esta histórica celebración y exprese, mediante un símbolo visible y permanente, su orgullo, su historia compartida, su vínculo con los Estados Unidos de América y sus aspiraciones de igualdad plena dentro de la Nación”, lee la medida.

La versión radicada en el Senado de esta medida de Administración ya corre su trámite legislativo y está en estos momentos en aprobación final del Alto Cuerpo legislativo.