Varios nombramientos fueron anunciados este miércoles por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Incluyó cuatro nuevos nombramientos que debe avalar el Senado, así como tres nombramientos de manera directa

En comunicado de prensa, se informó que se envió al Senado las designaciones como juezas para el Tribunal de Apelaciones en ascenso a las juezas Viviana J. Torres Reyes y Germaine Báez Fernández.

Además, designó como comisionada de la Comisión Industrial, a la licenciada Ana Marie Cruz Rodríguez, y a la doctora Daisy Quirós Franceschi a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Estos dos cargos también van a consideración del Senado.

Los otros nombramientos que comenzarán a ejercer de manera inmediata sus funciones, ya que no requieren del consentimiento del Senado incluyó a Roberto Lefranc Fortuño, como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads; al doctor Renier Méndez, como miembro de la Junta Reglamentadora de Cannabis; y la señora Victoria Martínez González, como miembro de la Junta Examinadora de Químicos de Puerto Rico.