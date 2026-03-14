La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley ayer, viernes, una medida para mercadear a Puerto Rico, como un destino accesible e incluyente en beneficio de las personas con diversidad funcional.

Además, se informó que vetó dos medidas que buscaban incluir la inteligencia artificial en los deportes y que la Compañía de Turismo desarrollara planes de mercadeo, promoción y apoyo a los municipios del distrito de Guayama.

Sobre la propuesta de hacer que Puerto Rico sea viable para el turismo de personas con diversidad funcional, se detalló en comunicado de prensa que va a la par con el programa de gobierno que presentó la gobernadora. Se destacó que es parte de sus prioridades fomentar actividades para la socialización, recreación, inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, y sus familiares, para promover su plena conexión social.

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Dentro de las iniciativas ya implementadas está la apertura de salas sensoriales en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el Centro de Convenciones Pedro Rosselló; consolidando a la isla como la primera región de América Latina en implementar esta certificación de forma simultánea en sus principales recintos de eventos. Además, hay lenguaje de señas en todos los conciertos del Coliseo de Puerto Rico: convirtiéndolo en el primer recinto de América con intérpretes de señas permanentes en su programación de eventos.También se entrenan a cadetes y policías sobre cómo manejar a personas con espectro autista, entre otras medidas de inclusión que continúa implementando esta administración.

Uno de cada diez visitantes que llegaron a Puerto Rico durante 2024 tenía alguna necesidad especial, según el Perfil del Visitante publicado por Discover Puerto Rico. Este es un importante sector para el que con esta ley se busca dar visibilidad de los servicios y experiencias accesibles.

La ley también dispone que la Compañía de Turismo entre en acuerdos colaborativos con entidades sin fines de lucro o del Tercer Sector, dueños de restaurantes, asociaciones y entidades deportivas, recreativas, culturales, médicas, ecológicas, de promoción de convenciones, entre otros, afines para el fomento, la creación y celebración de eventos turísticos dirigidos a la población con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas.

La legislación la propuso el senador Jeison Rosa, con la coautoría de los senadores Jamie Barlucea, Brenda Pérez, Luis D. Colón La Santa y Wilmer Reyes.