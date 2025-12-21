La gobernadora Jenniffer González informó por escrito en la tarde del domingo que convirtió en ley varias medidas.

Entre estas está el Proyecto del Senado 504, que busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico” para clarificar que el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

Este es de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz (Acumulación-PNP) y la coautoría de los senadores Joanne Rodríguez Veve (Acumulación-Independiente), Brenda Pérez (Arecibo-PNP) y Wilmer Reyes (Guayama-PNP).

Además, firmó el Proyecto del Senado 649.

Según se informó, esta nueva ley “busca ampliar el alcance de la Ley de las Alianzas Público-Privadas para atender las necesidades de la población de edad avanzada en Puerto Rico. La legislación permite que la construcción, mantenimiento u operación de viviendas para adultos mayores, así como de hogares sustitutos, hogares grupales y centros de cuido prolongado, puedan desarrollarse mediante contratos de alianza, a la vez que autoriza la reutilización de edificios gubernamentales y escuelas en desuso para estos fines”.

Es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz (Acumulación-PNP) y de la senadora Wanda Soto (Humacao-PNP) y de la coautoría del senador Gregorio Matías (Acumulación -PNP).

Proyecto del Senado 694

De la autoría del senador Héctor González López (Arecibo-PNP) y de la coautoría de los senadores Marissa Jiménez (Carolina-PNP), José Santiago (Acumulación-PPD), Ada Álvarez Conde (Acumulación-PPD), Héctor Joaquín Sánchez (Carolina-PNP), Luis Daniel Colón (Humacao-PNP), Wilmer Reyes (Guayama- PNP) y Karen Román (Aguadilla-PNP).

Esta ley enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para establecer que ningún conductor o propietario autorizado podrá ser responsabilizado por multas administrativas o de tránsito que hayan ocurrido antes de que la persona fuera el titular registral del vehículo.

Con esta firma, se prohíbe la imposición de bloqueos o gravámenes contra vehículos por infracciones atribuibles a un dueño anterior, resolviendo un problema histórico que afectaba a miles de compradores de autos usados.

Resolución Conjunta del Senado 73

De la autoría de la senadora Karen Román (Aguadilla-PNP)

Esta medida ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a la Autoridad de los Puertos y a la Autoridad de Carreteras a rendir un informe detallado sobre el estado de la rotulación, marcadores y luminarias en las carreteras aledañas a la Base Ramey, al Aeropuerto Rafael Hernández y a la Universidad de Puerto Rico.

La ley exige además la presentación de un plan de trabajo a corto y mediano plazo ante la Asamblea Legislativa para atender las deficiencias identificadas, facilitando futuros planes de desarrollo de infraestructura en la zona.

Resolución Conjunta de la Cámara 30

De la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló (Acumulación-PNP).

Esta medida ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación proceder con la liberación de restricciones de preservación e indivisión de un predio de terreno en el Proyecto Mayagüecillo, en el barrio Maravilla Sur de Las Marías. La medida atiende la situación particular de los titulares y sus familias que poseen allí sus viviendas.

La gobernadora se reservó el derecho de firmar las siguientes medidas.

Proyecto del Senado 163 - La medida pretendía crear la “Ley de Integración de Respeto a la Vida en Puerto Rico”. La gobernadora está muy a favor de los principios de la medida de promover el respeto a la vida y la ética. Esta propuesta tiene un impacto fiscal indeterminado, sin embargo, la medida puede ser modificada para cumplir con el objetivo sin acarrear un costo gubernamental.

Proyecto del Senado 346- Esta medida obligaría a todo establecimiento comercial a colocar rótulos sobre sus iniciativas privadas de ofertas y descuentos a nuestros veteranos. Recordemos que la gobernadora mientras fue legisladora estatal fue la autora de la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI y como congresista la primera representante de la isla en ser parte del Comité de Veteranos, con amplio historial de acciones en beneficios a esta población. Sin embargo, la medida no cumple con los criterios de libertad de hacer negocios al imponerles esta carga por parte del gobierno a iniciativas privadas a favor del este sector; la ausencia o no de rotulación sobre ofertas a veteranos no afecta los derechos sustantivos de esta población.

Proyecto del Senado 351 - La medida establecía que, si en 5 días laborables un dueño de embarcación no reclama su propiedad, el Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales podía incautarla y disponer de ella. La gobernadora acogió la recomendación del Departamento de Justica y no firmó la medida ya que está carecía de un procedimiento administrativo para disponer de propiedad privada. Esta legislación también levantó preocupaciones al no haber correlación entre la confiscación y una actividad criminal. La gobernadora habló con la autora de la medida para corregir estas recomendaciones del Departamento de Justicia y poderla aprobar.

Proyecto del Senado 456 - La medida establecía los trámites de imposición, notificación y cobro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a casas abandonadas (estorbos). La gobernadora tomó en consideración el impacto negativo que la medida pudiera tener en las finanzas de los municipios y comprende que el asunto se pudiera atender de manera administrativa como trabajar con la reingeniería del CRIM para hacerlo más eficiente con el objetivo de lograr balance entre la justicia fiscal y la rehabilitación efectiva y la expansión del inventario de vivienda en Puerto Rico.

Proyecto del Senado 515 - con esta medida se buscaba catalogar a los profesionales de la conducta humana que laboran en un Programa de Ayuda al Empleado como personal de primera respuesta. En principio, la Gobernadora está en acuerdo con el cambio que procura para reconocer el trabajo de estos profesionales. Sin embargo, este proyecto de ley podría tener un considerable impacto fiscal por los cambios que pudiera conllevar en las condiciones de estos profesionales en el servicio público.