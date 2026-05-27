La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia ante la crítica erosión costera que afecta el sector Parcelas Suárez, en Loíza, y otras comunidades de la costa norte de Puerto Rico.

Según informó La Fortaleza este miércoles, la medida permitirá agilizar proyectos y trabajos de mitigación para atender el avance del mar, que continúa amenazando residencias, infraestructura pública y recursos naturales en varias zonas costeras de la isla.

“Mi administración está actuando con urgencia para proteger vidas, propiedades e infraestructura crítica en nuestras comunidades costeras. Esta orden ejecutiva nos permite acelerar los trabajos necesarios para atender una situación que representa un riesgo real e inminente para cientos de familias puertorriqueñas”, expresó González Colón.

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La Orden Ejecutiva 2026-27 autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a otras agencias gubernamentales a actuar de inmediato con proyectos de mitigación. Además, el gobierno activó procesos especiales de compras de emergencia para acelerar la adquisición de materiales y servicios necesarios para atender la situación.

La administración también ordenó colaboración entre distintas agencias, incluyendo la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, con el fin de agilizar recursos y asistencia operacional.

La orden ejecutiva entró en vigor tras ser firmada la noche del martes y permanecerá activa hasta que sea modificada o revocada.