La gobernadora, Jenniffer González Colón, decretó dos días de duelo en honor a la vida del General Félix A. Santoni.

Santoni falleció el pasado 9 de febrero. Le sobreviven su esposa Carmen, y dos hijos.

“Con profundo pesar lamento el fallecimiento del General de División retirado del Ejército de los Estados Unidos, Félix A. Santoni, arecibeño de corazón, líder militar ejemplar y servidor público profundamente comprometido con Puerto Rico y los Estados Unidos, dijo en declaraciones escritas la primera ejecutiva del país.

Nacido en Arecibo, Puerto Rico, el Mayor General Santoni ingresó al servicio militar en 1955 y durante cuarenta años sirvió con distinción en el Servicio Activo, la Guardia Nacional y el Ejército. Ascendió hasta el rango de General de División, en una trayectoria marcada por la disciplina, la preparación rigurosa y el compromiso, y creyó profundamente en la juventud y en su capacidad de alcanzar la excelencia, abriéndoles puertas hacia las academias militares y acompañándolos en cada paso del proceso.

Tras su retiro, continuó sirviendo como Ayudante Civil del Secretario del Ejército para Puerto Rico, defendiendo con determinación al componente activo, la Reserva, la Guardia Nacional y a la comunidad de veteranos.

Para los días de duelo decretados, la gobernadora ordenó que las banderas ondeen a media asta en todas las instalaciones públicas.