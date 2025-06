Un “histórico” presupuesto, cuadrado bajo consenso con la Junta de Supervisión Fiscal y que suma $13,095,315, fue el que firmó este miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón.

El mismo incluye fondos para más apoyo social, servicio al pueblo y seguridad para las comunidades. De hecho, habrá una partida para contratar trabajadores sociales en el Negociado de la Policía.

“Es histórico, tenemos el primer presupuesto balanceado que vamos a firmar hoy”, aseguró la primera ejecutiva, durante un evento realizado en Cataño.

Explicó que la partida del presupuesto, el cual comenzará a regir el próximo 1 de julio, se unirá a $5,300 millones de fondos especiales y $14,000 millones en fondos federales. En total, la partida llegaría a unos $33,000 millones disponibles para el próximo año fiscal 2025-2026, dijo.

PUBLICIDAD

La firma del presupuesto se realizó en La Fortaleza. La gobernadora estuvo acompañada por los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez en el acto.

“Empiezan los tiempos para el conteo regresivo para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal con una aprobación de un presupuesto de esta magnitud”, afirmó González Colón, tras firmar las medidas que constituyen el presupuesto.

En conferencia de prensa en Cataño, González Colón explicó que es la primera vez que la Junta de Supervisión Fiscal, la rama Ejecutiva y la Legislatura se unen para delinear un presupuesto.

“Eso no había ocurrido. Siempre estaba en las peleas y terminaba la Junta haciendo el presupuesto. Esto es un presupuesto que hemos hecho en conjunto”, destacó.

Añadió que “estamos hablando de un presupuesto que cumple con las partidas que asignamos aquí, trabajadores sociales y cumplí con lo que le prometimos al pueblo de Puerto Rico”.

Al hablar del dinero disponible para el próximo año fiscal, la gobernadora señaló que quería enfocarse en su prioridad, que era el servicio al pueblo.

“En este presupuesto le hemos asignado $34 millones adicionales para los subsidios para servicios a cuidados sustitutos dirigidos a adultos mayores con discapacidades. Y esta es una de las principales áreas donde nosotros estamos apostando y estamos añadiendo recursos que están incluidas en el programa de gobierno. Esta área va a recibir $120 millones, $34 millones más que lo que se asignó el año pasado para esta misma área. De la misma manera, servicios de albergue para menores le estamos dando $8.6 millones adicionales a lo que se había recibido el año pasado, para un total de $48.6 millones”, precisó.

PUBLICIDAD

Añadió que se han designado $5.7 millones para contratar 100 trabajadores sociales y 100 técnicos de trabajadores sociales para el Departamento de la Familia.

“Así que yo no me voy a quedar solamente con que las estadísticas dicen que tenemos tantas querellas sin atender. En este presupuesto me aseguré de asignar los recursos para poder atender con el personal capacitado esta necesidad”, sostuvo.

Indicó que también se asignaron $15 millones para dar vales de cuido de infantes a familias de la clase media.

“La clase media que siempre está fuera de todas las escalas, que no pueden recibir la ayuda para quizás un Head Start, porque tienen un ingreso. Pues, ahora se están destinando por lo menos $15 millones para darle unos vales”, manifestó.

Informó que para la Policía se asignó $19.6 millones para reclutar 800, una partida para el pago de horas extra a los agentes y $3.7 millones para reclutar civiles que hagan el trabajo administrativo en los cuarteles. Dijo que esto permitirá “mandar a esos policías para la calle”.

También destacó que se designarán $2.6 millones para contratar trabajadores sociales para la Policía. Indicó que estos se encargarán de atender a agentes afectados por los múltiples casos que atienden diariamente.

“Estamos asignando en este presupuesto, ya debidamente aprobado, $2.6 millones para construir salas de entrevistas para víctimas de violencia que están dentro del plan de gobierno. Hay otras cantidades de distintas áreas, pero estas que tienen que ver con servicios esenciales a la comunidad, servicios para familias, para niños, es donde más hemos aumentado el presupuesto y, ciertamente, en otras categorías como lo son inversión para mejoras capitales”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Asimismo, comentó que el presupuesto incluye fondos para los municipios, para la contratación de amas de llave, para pagar a las aseguradoras del Plan Vital, así como para pagarle mensualmente a los jubilados.

En torno a las medidas aprobadas en la Legislatura para apoyar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, González Colón señaló que las apoya. De hecho, señaló que la acción de sentarse con la Junta para cuadrar el presupuesto va a tono con la intención de que el ente fiscal sea eliminado.

La Ley Promesa establece que tiene que haber cuatro presupuestos consecutivos balanceados para que se desintegre la Junta.

En torno a la propuesta de la congelación del impuesto al inventario que pagan los comerciantes, González Colón reiteró que esa es una promesa que realizó en la campaña. Pero, dijo que esperará a ver cómo concluyen las negociaciones en la Legislatura antes de informar si firmará la medida.

La propuesta de la gobernadora era congelar este impuesto por cinco años. Sin embargo, el Senado lo bajó a dos años.